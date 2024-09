La Dinamo si prende anche il “Delibasic” 

Dopo il “City of Cagliari”, la Dinamo conquista anche il 17° Torneo Memorial "Mirza Delibasic" giocato a Sarajevo. La squadra sassarese si è imposta nella finalissima sui rumeni del Cluj Napoca per 85-75. Terzo posto per i padroni di casa del Kk Bosna che hanno battuto Dubai per 73-68. Per il Banco di Sardegna è la quinta vittoria in cinque partite di un pre-campionato davvero promettente. Tanto più se si pensa che nella finalissima il coach Markovic ha dovuto fare a meno del play Cappelletti, dell'esterno Vincini e di ben due pivot, il titolare Halilovic e il giovane Vincini, tutti rimasti fermi a scopo precauzionale. È toccato così a Renfroe sobbarcarsi gran parte del lavoro dentro l'area: 8 rimbalzi e 3 stoppate. Il trio di “piccoli” Bibbins, Tambone e Fobbs ha messo insieme ben 60 punti, tirando con il 50% da tre punti e risultando devastante per la difesa rumena. Doppia cifra anche per Sokolowski, 11 punti.

Cenni di cronaca

Il Cluj Napoca ha iniziato meglio, ma già nel secondo quarto Tambone (ha chiuso con 5/7 nelle triple) ha propiziato il recupero e all'intervallo la gara era apertissima: 35-38 per la formazione rumena. Nella terza frazione la Dinamo è salita di giri e con un break di 15-2 (ottimo Sokolowski) ha guadagnato un vantaggio in doppia cifra (anche +16) che è riuscita a mantenere sino alla fine, con il Cluj che al massimo è riuscito ad avvicinarsi sul 82-75. Il play Bibbins è stato premiato come Mvp della finale: per lui 22 punti, dei quali 7 nel finale. Ora la squadra sassarese si prepara per la trasferta in Turchia dove giocherà la semifinale del girone di qualificazione alla regular season della Champions League. Per accedere alla massima competizione europea targata Fiba Bendzius e compagni dovranno vincere prima la semifinale e poi la finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA