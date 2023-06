La Dinamo si affiderà a tre veterani 

Sassari. Il trio di veterani Gentile-Bendzius-Kruslin per portare avanti la filosofia della Dinamo di coach Bucchi. Un'ala più potente fisicamente di Jones, un play possibilmente italiano e un centro diverso da Stephens che però sarà scelto solo quando si avrà la certezza di trattenere Diop, che ha ancora un anno di contratto ma con un campionato boom si è guadagnato l'attenzione di diversi club. Sono le tracce di lavoro per la stagione 2023/24. Gli obiettivi: provare a ripetersi in campionato (arrivo sino alla semifinale), ritornare nella Final 8 della Coppa Italia (invece Sassari non sarà presente nella Final Four di Supercoppa); migliorare il cammino in Champions.

Kruslin

La prima direttiva è andata a buon fine. L'ala lituana Bendzius e il play-guardia Gentile (futuro capitano) hanno del resto contratto sino al 2025. La conferma della guardia-ala croata consente di avere un altro giocatore fondamentale per lo spirito di gruppo dopo l'addio al basket di Devecchi e Chessa. Il contratto annuale con opzione per un altro anno non è azzardata, perché a dispetto dei 34 anni Kruslin ha disputato la sua migliore stagione italiana rimanendo in campo ben 27 minuti di media, dove ha prodotto 10 punti di media col 50% da tre, risultando al contempo uno dei migliori difensori della serie A e uno dei migliori tiratori. La sua capacità di giocare sia da guardia sia da ala piccola sono un altro dei motivi che ha portato alla conferma.

Mercato

Non resterà invece Jones, ala di grande eleganza e talento ma troppo soft quando c'è da far sentire la fisicità. Si cerca un giocatore più simile a Burnell o Pierre, capaci di usare i muscoli anche dentro l'area.

Il discorso del play italiano sembra limitato a Cappelletti, che nel salto dalla A2 con Verona ha chiuso con 11 punti (col 28% da tre) e 4,6 assist. Si è liberato anche Ariel Filloy da Tortona, che però ha 10 anni in più (e tantissima esperienza) ma non è esattamente un play.

Se resta il play-guardia Dowe si andrà su una guardia tiratrice. Se Diop onora l'ultimo anno di contratto, allora il pivot sarà un buon giocatore ma non uno da 30 minuti, altrimenti toglierebbe spazio al senegalese di formazione italiana. Al limite si può anche andare su un lungo alla Rashawn Thomas, capace pure di fare il “4”. Qualora invece arrivino offerte economiche molto sostanziose, allora si potrò fare il contrario: centro titolare da 25-30 minuti e un cambio alla Stephens.

RIPRODUZIONE RISERVATA