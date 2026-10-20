La Dinamo sfida un Rimini agguerrito 

Test contro la finalista per la promozione degli ultimi due campionati di A2. Oggi alle 20.30 la Dinamo gioca ancora in un PalaSerradimigni tornato finalmente “proprio” con la vittoria su Cento per affrontare Rimini. La qualità del roster romagnolo è confermata dai risultati: vittorie su Mestre e Montecatini, sconfitta di un punto con Avellino e stop contro la Fortitudo Bologna, due delle capolista. Oltretutto il coach “Sandrokan” Dell'Agnello ruota dieci giocatori: il meno utilizzato, l'ala Leardini, raggiunge comunque i 13 minuti sul parquet. Sarà quindi la vera prima prova seria per tastare le ambizioni del Banco di Sardegna, che finalmente da qualche giorno si allena al completo, seppure con l'irlandese Flood al posto del canadese Kajami-Keane, e col sassarese Pisano appena rientrato da un problema muscolare che lo ha tenuto fermo oltre un mese. Oltretutto è la prima gara infrasettimanale e quindi rappresenta un banco di prova anche per la capacità di recupero fisico e mentale di un gruppo chiamato a una maratona, con 38 partite solo di stagione regolare, senza comprendere eventuali play-in e playoff. Salvo naturalmente primato e promozione diretta.

L’avversaria

Il play-guardia Alessandro Grande presenta la squadra dove ha giocato per due stagioni: «Conosco da tanto tempo i ragazzi che sono lì, quindi sarà bello rivederli e so il livello tecnico e di talento che c'è all'interno della loro squadra. Dovremo essere bravi noi a mettere le nostre idee e la migliore versione di noi stessi in campo, loro faranno lo stesso e», chiosa Grande, «sono sicuro che sarà una bella partita».

Gli ex

Due gli ex del Banco: il dinamico centro Deshawn Stephens produce 12 punti e 6 rimbalzi, mentre l'alapivot Mattia Udom (apparizione fugace nel 2024/25) gli si avvicina come cifre con 11 punti col 55% nelle triple e 6 rimbalzi. Tutto da vedere il duello con Nze e Brooks che hanno struttura fisica simile, mentre il centro Simioni (7,3 punti col 71% da due e 4,5 rimbalzi) è fisicamente più simile a Nobili. Gli altri giocatori da tenere d'occhio sono il play Denegri (11 punti col 36% da tre, 5 rimbalzi e 3,5 assist), la guardia Marini (10 punti) e l'esterno Demps, che viaggia a 8 punti col 45% da tre e 4 rimbalzi.

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