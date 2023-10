La Dinamo sfida Cremona e ritrova Charalampopoulos 

La Dinamo cerca a Cremona la prima vittoria, ma soprattutto il riscatto dopo la scialba prestazione difensiva contro Napoli, costata una sconfitta netta. Di fronte due ex: il play-guardia Trevor Lacey (campionato 2016/17) e il coach Demis Cavina, due anni a Sassari in A2 e sostituito da Piero Bucchi nella stagione 2021/22. Si gioca alle 17.30. Sassari recupera uno dei tre infortunati, l'ala Charalampopoulos, tiratore capace di giocare anche vicino a canestro ma soprattutto di togliere un po' di pressione difensiva sul perimetro a Kruslin. Il croato Filip Kruslin osserva: «Nell'ultimo mese abbiamo fatto fatica per colpa degli infortuni, ma siamo una buona squadra, sono fiducioso, dobbiamo solo recuperare tutti i giocatori». L'impressione è che il Banco inizierà con l'americano McKinnie in quintetto, al posto del diciottenne Pisano, con Kruslin a fare la guardia, salvo che coach Bucchi non usi da subito Gentile al fianco di Whittaker.

I sassaresi hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro Cremona. Nella gara persa a Trento 91-84, oltre a Lacey (14 punti e 8 rimbalzi) la Vanola ha avuto un buon contributo offensivo anche da parte del play Zegarowski (16 punti con 3/5 nelle triple) e del centro Grant 818 punti e 5 rimbalzi). Tra gli italiani il migliore è l'esterno Pecchia, andato in doppia cifra. Un'avversaria alla portatadell'attuale Dinamo che deve fare a meno della combo-guard Tyree e dell'ala Raspino.

