La Dinamo scopre le insidie della A2 

A Milano è un'apertura al buio per la Dinamo. La prima gara del campionato, domani alle 18 sul parquet dell'Urania, presenta diverse incognite. Un campionato di A2 non frequentato da 16 anni, avversarie poco conosciute e una squadra che ha dovuto sopportare un pre-campionato con assenze e ritardi. «La notizia buona è che questa settimana non abbiamo dovuto fare comunicati sugli infortuni», dice tra il serio e il faceto il coach Luca Vitali. È in ritardo il processo di amalgama di una squadra che ha fatto tabula rasa dopo la retrocessione: nuovi tutti i giocatori e l'allenatore. L'infortunio al play canadese Kajami-Keane ha costretto ha chiamare un sostituto, il play-guardia Brandon Young che ha solo due settimane di allenamenti coi compagni. Manca Michele Vitali che oltre ad essere una delle punte di diamante dell'attacco è importante anche per la difesa. L'assenza del sassarese Riccardo Pisano (potrebbe rientrare tra una settimana) è stata ammortizzata col tesseramento della guardia Stefano Longo, ex Monfalcone. Coach Vitali sottolinea un aspetto: «Al di là di assenze e giocatori arrivati in ritardo, sono contento per Brooks che è più avanti di quello che ci aspettavamo e soprattutto del gruppo che ha trovato anche sintonia caratteriale e ha dimostrato in pre-campionato di voler sempre condividere la palla. L'obiettivo è riportare l'entusiasmo in Sardegna».

La formula di A2

Girone unico a 20 squadre con 38 partite di stagione regolare. Sale direttamente solo la prima, playoff per le formazioni dalla seconda alla settima. A queste si aggiungeranno le due vincenti del doppio confronto di play-in tra 10ª e 13ª e tra 11ª e 12ª. Delle otto squadre qualificate ai playoff salirà in serie A solo la vincente della finale. Tutte le fasi dei playoff sono al meglio delle cinque partite. Retrocede in B nazionale direttamente la 20ª, più la perdente di playout che vedrà affrontarsi al primo turno 16ª e 19ª e 17ª e 18ª, mentre al secondo turno scenderanno in campo le due perdenti.

Sassari e le altre

Sassari è tra le favorite per la promozione alla massima serie. Ha in Rimini, Brindisi, Fortitudo Bologna e Livorno le rivali più temibili, anche come tifoseria visto il numero di abbonati. Occhio però anche a Pesaro, Avellino e proprio all'Urania Milano, guidata dal veterano Sacripanti e che ha un quartetto temibile: Alessandro e Stefano Gentile (un ex), più gli americani Grayson (una guardia) e Morse (un centro). La squadra sassarese punta - per ora - sul play Monaldi, il play-guardia Young e la guardia Grande (aghi della bilancia in questo avvio di campionato), l'ala tuttofare Riismaa, l'alapivot Aromando, il capitano Brooks, il dinamico lungo Nze e il lungo Nobili, fisicamente il giocatore con maggiore stazza.

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