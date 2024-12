La Dinamo scivola in Francia 

Le Portel 83

Sassari 76

Essm Le Portel : Gholston 4 (1/3, 0/2), Konate 18 (2/4, 4/4), Diawara 19 (7/9, 1/4), Meyniel (0/1), Essis, Boyer 3 (1/1), Fevrier 9 (3/6, 1/2), Nunge 19 (5/7, 2/4), Zoriks 11 (4/7, 1/2), Ebunangombe (0/1), ne Le Meut. All. Girard.

Sassari : Cappelletti 9 (3/3, 1/4), Bibbins 10 (1/5, 2/5), Halilovic 8 (4/8), Fobbs 12 (3/5, 2/8), Tambone 11 (1/2, 3/6), Bendzius 8 (1/2, 2/8), Vincini 3 (1/1), Renfro 6 (3/4), ne Sokolowski, Piredda e Trucchetti. All. Markovic.

Arbitri : Ylmaz (Tur), Tomasovic (Svk) e Tsibouris (Gre).

Parziali : 14-16; 43-40; 61-60.

Note : percentuali di tiro: Le Portel 32/57 (9/18 da tre); Sassari 30/66 (12/34 da tre). Tiri liberi: Le Portel 10/17; Sassari 4/6. Rimbalzi: Le Portel 11 off 23 dif (Konate, Diawara e Nunge 6); Sassari 14 off 17 dif (Bendzius 8).

Benino per 30 minuti, senza energie e idee nell'ultimo quarto. La sconfitta sul parquet francese de Le Porrel (83-76) mette la Dinamo con un piede già fuori dalla Europe Cup. Due sconfitte in due gare (la prima col Bilbao) sono tante in un gironcino a quattro che promuove ai quarti le prime due. Sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime partite, anche perché Le Portel è avversaria modesta, che in Francia balla tra penultimo e terzultimo posto. La formazione sassarese però a parte Tambone non è riuscita ad esprimere continuità sui due lati del campo. Soprattutto ha tirato male da tre punti, con la coppia Fobbs-Bendzius autrice di un pessimo 4/16. Pure il coach Markovic è sembrato meno lucido nelle rotazioni e nella strategia: in una gara equilibrata per tre frazioni la Dinamo non ha dato l'impressione di avere trovato la chiave giusta per conquistare l'inerzia del match nonostante la riproposizione di quintetti col doppio play o col doppio lungo.

Cenni di cronaca

Gara strana anche perché la banda ha continuato a suonare imperterrita e fastidiosa. L'equilibrio è estremo per 30' minuti, ma si vede che gli esterni del Banco faticano su Diawara e Konate: il 43-36 per i padroni di casa al 19' è il massimo distacco. Sassari si affaccia per un attimo sul +4 al 26' con le triple di Cappelletti e Bibbins. Nell'ultima frazione bomba di Konate e l'allungo è siglato da Diawara che prende il rimbalzo offensivo e schiaccia per il 74-64 al 35'. Il tempo per rientrare ci sarebbe, ma la Dinamo è scarica.

Dinamo Women

E stasera tocca alla squadra di Restivo per la Eurocup femminile. Nell'andata dei playoff la Dinamo Women ospita l'Hozono Global Jairis di Alcantilla, alle 20.30. La squadra spagnola ha vinto a punteggio pieno il gironcino della fase precedente, Sassari è arrivata seconda nel suo gruppo.

RIPRODUZIONE RISERVATA