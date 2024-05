La Dinamo sceglie Halilovic 

Sassari. Il nuovo centro è il bosniaco Miralem Halilovic, ex Galatasaray, e in arrivo c'è pure la guardia Matteo Tambone, ex Pesaro. Va di fretta la Dinamo nella costruzione della squadra edizione 2024/25 affidata a Nenad Markovic.

Classe 1991, 206 cm di altezza per 106 kg, è centro interno, dinamico, combattivo, intelligente e sa anche passare la palla, insomma più vicino a Bilan che non a Gombauld o a Stephens o allo stesso Diop. Il bosniaco Halilovic ha giocato con il play Justin Bibbins due anni fa a Nanterre dove ha prodotto 14 punti di media, 7,5 rimbalzi e 4 assist a partita. Pure la conoscenza del tecnico Markovic del campionato francese sono stati decisivi per il suo approdo in biancoblù. Dice il general manager Federico Pasquini: «Miralem è giocatore importante, che già in passato avevamo seguito da vicino ma per una serie di fattori non eravamo riusciti a firmare. Ha tecnica, esperienza, conosce benissimo il coach e può portarci leadership all’interno della costruzione del gruppo. Inoltre è stato determinante il rapporto stretto con Bibbins». Halilovic ha grande esperienza: gioca in nazionale da quando aveva 17 anni. È esploso in Francia: sei stagioni tra Orléans, Metropolitans Paris e Nanterre, con tanta Eurocup e Champions che ha disputato nella stagione passata col Galatasaray.

Da Pesaro a Sassari

La guardia Matteo Tambone ha lasciato la retrocessa Pesaro dopo quattro stagioni nonostante il club lo volesse confermare. Probabilmente Sassari ha messo sul piatto della bilancia non solo la serie A ma anche un biennale e l'accordo viene dato per concluso. Classe 1994, 192 com di altezza, nel campionato appena concluso Tambone ha prodotto 7,4 punti in 24 minuti col 54% da due e il 33% da tre (ma l'anno scorso ha tirato meglio) e 2,4 assist. Giocatore di temperamento, sostanzialmente prende il posto di Stefano Gentile, andato a Trapani due mesi prima che finisse il campionato. Contro la Dinamo ha realizzato 8 punti all'andata e 11 al ritorno. Di fatto la Dinamo che ha aggredito il mercato ha già tre giocatori su quattro nel reparto play-guardie, con il regista americano Justin Bibbins, prelevato dal Nanterre e il confermato play Alessandro Cappelletti.

Squadra europea

Se come sembra verrà annunciato anche il polacco Michale Sokolowski, 12 punti col 35% nelle triple a Napoli, sarà una Dinamo a forte connotazione europea dato che c'è anche l'ala lituana Eimantas bendzius. Ma del resto Markovic è allenatore molto tattico che ha bisogno di giocatori capaci di letture sia in attacco sia in difesa e questo è più semplice da fare con giocatori europei o comunque con americani già roadti nei campionati europei.

