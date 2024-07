La Dinamo sceglie Conte come vice di coach Restivo 

Sassari. In attesa del calendario della A1 femminile e della certezza sul numero di squadre (11 o 12 se la Mercede Alghero completa gli adempimenti), la Dinamo Women ha ultimato la composizione dello staff tecnico. A fare da vice al coach Antonello Restivo, che guiderà Sassari per la quinta stagione di fila, sarà il campano Mario Alberto Conte: classe 1989, ha allenato le giovanili di Napoli, Avellino e Monteroni, ha fatto da vice a Sacripanti a Napoli quando ha vinto la Coppa Italia maschile 2021, quindi è passato al settore femminile, prima come responsabile tecnico e coach del Basket Pegli, poi per qualche mese come capo allenatore di Battipaglia. A completare lo staff un’altra new entry: Alessio Sinibaldi, team manager della formazione in rosa.

Completata invece la settimana scorsa la squadra, che ha mantenuto solo due italiane: la play Carangelo e l’alapivot Toffolo, e ha ben sei giocatrici nuove. Due sono italiane, la play Chiara Grattini, reduce dai quattro anni di college negli Usa (Tulane), e la guardia Giulia Natali. Tutto nuovo il quartetto straniero: le esterne americane Shailee Gonzales e Sparkle Taylor (quest’ultima fresca di titolo in Russia) e le lunghe Umo Diallo (nazionalità spagnola) e Ana Marija Begic (nazionalità croata). Un roster solido che in una A1 senza Virtus Bologna e Ragusa (non si sono iscritte) può puntare ai playoff scudetto.

