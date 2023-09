La Dinamo scalda i motori 

Sassari. La quattordicesima stagione nella massima serie inizierà a handicap per la Dinamo. Come e forse anche più della tredicesima, condizionata dagli infortuni del precampionato. Basti dire che in previsione della prima giornata, domenica (17,30) al PalaSerradimigni contro Napoli, il coach Piero Bucchi è sicuro di avere solo due giocatori del quintetto base: il play statunitense Whittaker e il centro francese Gombauld, peraltro nuovi. «La squadra costruita in estate mi piace, ma per ora è rimasta solo sulla carta», ha commentato laconico il tecnico biancoblù, alla sua stagione numero 23 nella massima serie.

La lista degli infortunati è lunga: uno dei migliori tiratori del campionato, Eimantas Bendzius, si è rotto in nazionale durante i Mondiali ed è stato operato a un tendine d’Achille; il play-guardia Breein Tyree non si è praticamente mai visto in campo perché bloccato da un problema muscolare; l’ala greca Vasilis Charalampopoulos aveva iniziato alla grande nelle amichevoli ma ha avuto un problema misterioso, non ancora chiarito dalla società; il centro Ousmane Diop ha saltato le ultime amichevoli per affaticamento ma dovrebbe recuperare; l’ala Raspino resterà fuori due-tre settimane.

Roster corto

Sassari attende dagli Usa l’ala Alfonzo McKinnie, sperando che tra consolati e visti l’ex Golden State possa arrivare in tempo per il tesseramento e abbia una condizione fisica che gli consenta di giocare almeno 20 minuti. A oggi il quintetto è composto da Whittaker, Gentile, Kruslin, Treier e Gombauld. In panchina Cappelletti, il diciottenne Pisano, probabilmente Diop e forse Gandini se verrà tesserato per il campionato. Davvero pochino, anche se l’impegno e l’orgoglio dei resti del Banco di Sardegna nelle amichevoli è stato commovente e ha prodotto una buona difesa e sprazzi di gioco corale. Oltre all’emergenza va considerato che quando rientreranno tutti gli infortunati (tranne Bendzius, che ne avrà almeno sino a febbraio-marzo) si dovranno trovare chimica, nuovi assetti tattici e anche una condizione fisica omogenea, visto il differente cammino dei giocatori.

La Champions

E se il campionato può tollerare una partenza a rilento come accaduto nella stagione passata e due anni fa, quando comunque la Dinamo di Bucchi ha raggiunto i playoff ed è arrivata sino alle semifinali, la Champions League è meno paziente: il 7 novembre si chiude il girone d’andata con la terza partita. Vuol dire che chi non ha vinto almeno una volta rischia seriamente l’eliminazione, nonostante passino tre formazioni su quattro per ogni girone.

