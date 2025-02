La Dinamo saluta l’Europe Cup con una sconfitta 

Dinamo Sassari 75

Cholet Basket 78

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 3, Bibbins 1, Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic 12, Fobbs 7, Tambone 4, Veronesi 5, Bendzius 11, Vincini 7, Sokolowski 14, Gazi 11. All. Bulleri.

Cholet : Wheeler 4, Melvin 10, Smith 10, McNeace 8, Ayayi 6, Diawara 13, Briggs, Bracq 6, Ndow 5, Vautier 8, Campbell 8 Valakou ne. All. Lefranḉois.

Arbitri : Zapolski (Pol), Parlak (Bul) e Tziopanos (Gre).

Parziali : 19-24, 37-43, 56-63.

Note : percentuali di tiro: Sassari 28/58 (11/30 da tre); Cholet 27/56 (9/20). Tiri liberi; Sassari 8/12; Cholet 15/18. Rimbalzi: Sassari 3 0ff 22 dif (Halilovic 6); Cholet 8 off 28 dif (McNeace 8).

Sassari. La Dinamo chiude l’Europe Cup con una sconfitta in volata: al PalaSerradimigni finisce 75-78 con Cholet che non sbaglia l’azione decisiva. Resta la prova incoraggiante, battagliera, con un Sokolowski recuperato e sprazzi di protagonismo di tanti. Thomas è per il momento in tribuna.

Cronaca

Il promettente avvio da 9-0 con Gazi autore di 6 punti viene cancellato dalla mossa del coach ospite che cambia tutto il quintetto e ottiene un break di 10-0. Il lungo McNeace pasteggia dentro l’area (16-22 al 9’) dove il Banco conferma la sua leggerezza: appena un rimbalzo offensivo nel primo tempo. Gli squilli di Tambone illudono (27-28 al 15’) perché i francesi sono più atletici e puniscono gli aiuti esagerati dei biancoblù: -10 al 19’ con schiacciata del pivot Vautier. Se non ci fosse Gazi (11 punti a metà gara) il passivo sarebbe più pesante al riposo, 37-43.

Il finale

Nel terzo quarto i francesi allungano con i tiratori (41-54 al 25’) ma trovano la risposta di un rigenerato Sokolowski, 56-50. Nell’ultima frazione aumenta l’intensità delle difese, Halilovic le sorprende con le entrate, poi il quintetto italiano con Sokolowski completa il recupero e sorpassa con tripla di Veronesi: 70-68. Vincini ha faccia tosta e schiaccia, gli risponde Vautier per il pareggio. Palla persa di Cappelletti e il play Campbell segna la bomba. Nei 6 secondi rimasti Veronesi scheggia il ferro col difensore addosso.

