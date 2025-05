La Dinamo saluta i tifosi 

Sassari. Per certi versi beffarda l'ultima gara al PalaSerradimigni di una stagione finita in crescendo ma a mani vuote. L'avversaria di domani (inizio alle 18.15) è la vicecapolista Brescia che schiera tre ex biancoblù, protagonisti sino alle semifinali di quei playoff che mancano a Sassari da due stagioni: il play-guardia Chris Dowe (alla Dinamo nel 2022/23), Miro Bilan e Jason Burnell (2021/22). Non a caso il trio è quello che ha fatto fare il salto di qualità alla Germani, terza l'anno scorso e quest'anno a sole due lunghezze dalla coppia di testa Virtus Bologna-Trapani.

Già con la formazione al completo sarebbe stata un'impresa, figurarsi domani, anche se rispetto al roster dimezzato di Trento hanno qualche possibilità di recupero il play Bibbins e il lungo Thomas, già confermato per la stagione prossima. Niente da fare invece per il centro Halilovic e il lungo Renfro, così come per Udom, visto in campo solo nel primo mese. Saluteranno senza giocare, come il già partito Sokolowski.

Bulleri battagliero

Il confermato coach biancoblù non vuol sentire di gara già scritta, anzi: “L'ultima partita in casa va presa con grande serietà e determinazione, vogliamo congedarci dal nostro pubblico con una prestazione d’alto livello e anche con una vittoria”.

A Trento la Dinamo con rotazioni accorciate e un solo centro (Vincini) ha comunque lotatto benissimo per 25 minuti, fornendo un po' di varietà tattica in un campionato dove il gioco - salvo rari casi - è diventato molto uniforme in nome del pick and roll, del penetra e scarica e dell'extra pass in funzione del tiro da tre punti. «In condizioni difficili c'è stata una risposta morale ancor prima che tecnica a dimostrazione della solidità del gruppo. Se non i migliori 25 minuti, sono stati tra i migliori 25 minuti del campionato».

L'avversaria

All'andata è finita 94-87. A Brescia la Germani chiuse il terzo quarto a +22 ma poi si rilassò e la Dinamo fece una clamorosa rimonta che la portò sino al -4, poi coi tiri liberi i padroni di casa riuscirono a chiuderla. Il Banco mandò comunque sei giocatori in doppia cifra con Renfro a quota 8, a testimoniare che per provare a battere una formazione ben strutturata occorre una prestazione importante del collettivo.

Del resto Brescia ha sei giocatori che vanno sempre o quasi in doppia cifra: si va da Bilan che oltre ai 15,4 punti è il miglior rimbalzista (10) e il secondo per assist (quasi 4) per arrivare all'alapivot Ndour (10 punti e 5 rimbalzi) ma occhio a Dowe guardia di grande fisicità il cui contributo va oltre gli 8 punti di media.

