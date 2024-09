La Dinamo sa come vincere 

Dinamo Sassari 83

Paok Salonicco 70

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 4, Piredda ne, Bibbins 13, Trucchetti 5, Halilovic 2, Fobbs 14, Tambone 9, Udom 2, Bendzius 8, Vincini 4, Sokolowski 8, Renfro 14. Allenatore Markovic.

Paok Mateco : Henderson 8, Upson 10, Forrester 4, Iatridis, Persidis 8, Katsivelis 4, Skoulariotis ne, Papadakis 5, Bartley 17, Reynolds 4, Kreuser 10. Allenatore Cancellieri.

Parziali : 24-15; 48-37; 64-50.



Anche a Cagliari la nuova Dinamo fa il pieno di fiducia ed entusiasmo. Di fronte al consueto bagno d’affetto del PalaPirastu, i biancoblù di Markovic fanno loro anche il secondo test di preseason contro il Paok Salonicco e si regalano un’altra serata di gala al “City of Cagliari”, dove stasera (ore 21) affronteranno la Virtus Bologna nella finale del torneo.

Quaranta minuti sempre al comando e indicazioni positive un po’ su tutti i fronti per i sassaresi, trascinati in avvio dalla mano calda di Brian Fobbs (14 punti) e nel finale dall’inesauribile energia di Nate Renfro (12 personali).

Nel mezzo, sprazzi più che incoraggianti anche dal nuovo playmaker di Sassari Bibbins, che dopo aver smaltito gli acciacchi di inizio preparazione si è fatto notare per leadership ed efficacia nel tiro da tre punti. Nel corso del match, Markovic ha potuto mischiare le carte, alternando soluzioni sia sul perimetro che nel reparto lunghi. Unico neo della serata l’infortunio occorso ad Halilovic, uscito all’inizio del terzo quarto dopo una botta al volto rimediata in uno scontro di gioco. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni.

Cronaca

Intensità e aggressività nell’avvio del Banco, con Bibbins in regia e Fobbs fuori. I biancoblù toccano subito il +7 con una tripla di Tambone (in quintetto) e chiudono il primo periodo avanti sul 24-15 grazie a un canestro a fil di sirena di un ispiratissimo Fobbs. La nuova guardia sassarese prosegue l’opera nel secondo periodo e tiene a distanza i greci, che al rientro dalla pausa lunga provano a crescere nella metà campo difensiva, senza però andare mai oltre il -9. La Dinamo, dal canto suo, trova punti dall’arco anche da Bibbins. Nel finale Markovic perde Halilovic per un infortunio lieve, ma trova un Renfro attivo sui due lati del campo: il centro arrivato dal Peristeri difende, stoppa e segna, guidando i suoi verso la seconda vittoria del pre-campionato.

L’altra semifinale

Applausi anche per i vice campioni d’Italia della Virtus Bologna, che nella seconda semifinale del “City of Cagliari” superano senza troppi patemi gli spagnoli del Gran Canaria (79-62).



RIPRODUZIONE RISERVATA