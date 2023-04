La Dinamo ritrova Kruslin e Robinson per avere più spinta  

Sassari. Al completo o quasi, anche se non al meglio. La Dinamo sembra avviata a recuperare gli infortunati per il mezzogiorno della vigilia di Pasqua in programma al PalaSerradimigni contro Treviso. Rientra Kruslin e sono buone notizie per l'attacco e per la difesa. Potrebbe esserci anche Jones, fermo ormai da un mese per un problema fisico che non riesce a superare completamente. Come ha dimostrato la trasferta di Verona con crollo finale, la squadra sassarese non può fare miracoli a lungo senza due stranieri. Tra l'altro la settimana di lavoro dovrebbe essere servita al play Robinson per migliorare la condizione fisica, apparsa ancora opaca a Verona.

L’andata

Battere Treviso non sarà semplice, come dimostra pure la sconfitta dell'andata per 79-71 con Banks a trascinare i suoi. Quella Dinamo però era senza Dowe, oggi diventato leader di un gruppo che comunque ha diversi giocatori in grado di trascinarlo in alcuni momenti. Inoltre in quella partita il centro Onuaku fornì una prestazione modesta con 2/9 al tiro.

E poi va detto che è altamente improbabile una prova così disastrosa nel tiro dai 6,75 come a Verona, dove Sassari ha chiuso col minimo stagionale: 3/23, vale a dire il 13%, un fatto eccezionale per la miglior squadra nel tiro da tre d'Italia: oltre il 41% di media.

Precedente e situazione