La Dinamo riprende a correre 

Dinamo Sassari 81

Treviso 68

Banco di Sardegna SS : Jones 3 (0/1, 1/2, 5 r.), Robinson 12 (4/7, 1/3, 2 r.), Dowe 14 (4/7, 1/2, 6 r.), Kruslin 12 (0/1, 4/7, 2 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 4 (0/1, 0/1, 2 r.), Chessa (0/1 da tre, 1 r.), Stephens 3 (1/2, 3 r.), Bendzius 12 (3/3, 1/5, 5 r.), Gentile 4 (2/2, 1 r.), Diop 17 (8/8, 6 r.). All. Bucchi.

Nutribullett Treviso : Banks 3 (1/6, 0/5), Iroegbu 14 (1/4, 4/7, 4 r.), Tadiotto ne, Ellis 19 (8/10, 8 r.), Zanelli 4 (1/4, 0/1, 4 r.), Yurkatamm (0/1 da tre), Vettori ne, Sorokas 11 (2/5, 1/4, 2 r.), Faggian 4 (1/4, 0/1), Scandiuzzi, Invernizzi 4 (2/2, 0/2, 3 r.), Jan- tunen 9 (3/7, 4 r.). All. Nicola.

Arbitri : Mazzoni, Quarta e Di Francesco.

Parziali : 29-13; 49-33; 72-46.

Note . Usciti per 5 falli Jantunen al 38’22” (76-66) e Diop al 39’05” (81-66). Tiri liberi: Sassari 13/19; Treviso 15/18; Percentuali di tiro: Sassari 30/53 (8/21 da tre, ro 5 rd 29 ; Treviso 24/63 (5/21 da tre, ro 12 rd 19).

Sassari. Risorge subito la Dinamo, che per 30’ è celestiale: +29 su Treviso con uno show time che delizia il PalaSerradimigni. Nell’ultimo quarto il Banco solleva il piede dal pedale dell’acceleratore e Treviso “mangia” sino a 19 punti ma l risultato non è mai stato in discussione: 81-68. Due i fattori decisivi: la difesa intensa che non solo ha annullato Banks (immenso Kruslin) ma ha disinnescato tutta o quasi Treviso, e la gioia nel passarsi la palla in attacco. «Sono contento per la vittoria, abbiamo una identità ben precisa e per 30 minuti abbiamo fatto davvero una grande difesa, ora ci godiamo il quarto posto», ha detto il coach Piero Bucchi.

Cenni di cronaca e tattica

Tutt’altra gara rispetto a Verona. Per capire, 4/9 da tre nel primo quarto, più canestri di tutto il match precedente. Bellissimi i giochi a due tra Robinson (o Dowe) con Diop (più efficace di Stephens anche in difesa su Ellis) che danno un’accelerata al punteggio: dal 12-11 del 6’ al 33-15 del 12’. Strappo che non viene più recuperato da Treviso nonostante usi anche la difesa a zona. E quando l’attacco non gira al meglio, compensa la difesa biancoblù che tra contenimento dell’uno contro uno e aiuti toglie il respiro ai trevigiani: 49-33 al riposo.

Nel terzo quarto continua a spingere il Banco che con Diop (segna persino da fuori) tocca addirittura il +29. Nell’ultima frazione arriva il rilassamento e Treviso produce un break di 16-2 che riduce il distacco a sole 10 lunghezze quando mancano poco meno di 2’. Ci pensano Dowe e Diop a chiuderla una volta per tutte con instinct killer.

