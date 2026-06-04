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05 giugno 2026 alle 00:29

La Dinamo riparte da Vitali 

Il coach esordiente potrebbe ritrovarsi in A1: c’è la domanda di ripescaggio 

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«Cuore, fame e voglia di riaccendere l'entusiasmo di un'Isola intera». L'approccio emotivo di Luca Vitali alla sua prima conferenza da capo allenatore è quello che chiedevano i tifosi, dopo una stagione disastrosa più dal punto di vista passionale che dei risultati, culminati con la retrocessione in A2. «Quel fuoco che è mancato in troppe persone nella stagione appena conclusa e per questo verificheremo giorno per giorno», hanno detto Stefano e Francesco Sardara, presidente e amministratore delegato della Dinamo. «Si tratta di un reset quasi totale. Proviamo a tornare alle caratteristiche che avevamo all’inizio», ha detto il numero uno nella presentazione tenutasi nelle tenute Sella & Mosca, dove oltre all'ufficializzazione di Vitali come head coach c'è stata pure quella di Paolo Citrini come nuovo direttore sportivo. Al termine dell'incontro con gli sponsor è stato pure presentato il nuovo logo.

Il debutto di Vitali

La prima esperienza in panchina Luca Vitali l'ha vissuta nel campionato appena concluso a Cremona, come vice di Gigi Brotto, ex play della Dinamo in A2. È quindi un esordiente assoluto come head coach, ma il fratello maggiore dell'ex biancoblù Michele ha una carriera da giocatore di tutto rispetto: play di 201cm di grande personalità, cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna, Luca Vitali ha indossato tante maglie, da quella della nazionale a Siena (scudetto nel 2004), da Montegranaro (promozione in A insieme all'attuale dg Jack Devecchi) a Cremona, da Milano a Roma, passando per Venezia, Brescia e Cantù. «Stefano Sardara è un imprenditore con idee innovative e lo è anche scegliermi come capo allenatore perché è la prima volta. Gli ho detto: se cerchi un allenatore che o vince il campionato o è un fallimento non sono l’uomo giusto. Ho visto che la Sardegna ha bisogno di emozionarsi, toccare il cuore, avere fame, se i valori sono questi allora sono l’uomo giusto». E ha spiegato: «Credo fortemente nel coinvolgimento delle persone. Per me esiste il noi non l’io, tutti sono fondamentali: dal custode e da chi vende le magliette allo store al giocatore più pagato. Credo che i tifosi debbano respirare la squadra, in modo che la gente sia coinvolta, si identifichi».

Citrini IV

A Sassari Paolo Citrini è arrivato come assistente di Meo Sacchetti, poi è diventato capo ufficio stampa e comunicazione, quindi ha guidato la Dinamo Women a una salvezza sul campo nella A1 femminile, rivelatasi purtroppo inutile perché la società sassarese ha dato forfait. Questo è il quarto ruolo in biancoblù. «Probabilmente in 16 anni è la responsabilità più grande nella mia storia in Dinamo. Credo che la parola sia dinamismo nel senso di amore per la Dinamo. Ci metto cuore, energia e voglia di imparare».

Mercato e futuro

La Dinamo ha presentato domanda di ripescaggio. Un atto accorto, perché con il caos scatenato dall'arrivo degli americani a Roma (acquistato il titolo di Cremona), le difficoltà di Brescia e soprattutto l'imprevedibilità di Matiasic, patron (ormai ex patron?) di Trieste, la situazione è ingarbugliata. Il presidente Sardara ha chiarito: «Immaginiamo di fare la A2 così viviamo sereni, ma è chiaro che guardiamo la situazione, ecco perché stiamo puntando su italiani che vadano bene eventualmente anche per la serie A».

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