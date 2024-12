La Dinamo rinata oggi in Francia per l’Europe Cup 

Sassari. Tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, un testa a testa col Bilbao finito con una sconfitta per un canestro in Europe Cup. La Dinamo ha finalmente svoltato dopo un inizio di stagione davvero preoccupante in serie A dove aveva ottenuto un solo successo in sei turni. E adesso arrivano altre due gare che possono definitivamente raddrizzare la situazione. Stasera il Banco è di scena in Francia sul campo di Le Portel (ore 20) alla ricerca di un colpaccio indispensabile nella corsa per i playoffs di Europe Cup Fiba. Domenica ospita a mezzogiorno, al PalaSerradimigni, Reggio Emilia, quinta in campionato.

Cosa è cambiato

Paradossalmente l'infortunio dell'ala piccola Sokolowski ha liberato minutaggio e fiducia per gli italiani: Veronesi anzitutto diventato un terminale offensivo, seppure a corrente alternata, ma anche Tambone che riesce ad essere sempre più incisivo. L'utilizzo di Renfro da “4” ha permesso di dare spazio al pivot Vincini, che offre discreto affidamento a dispetto dei 21 anni in un ruolo dove si matura tardi. Allo stesso tempo il play Bibbins ha finito di decodificare il basket italiano e il sistema di gioco del coach Markovic: nelle ultime partite viaggia a 14 punti di media ma soprattutto inizia a gestire meglio il ritmo e i possessi decisivi. Dimostra insomma di poter essere un leader come ci si attendeva questa estate. Parallelamente Fobbs attacca di più il ferro con le sue entrate e anche questo contribuisce a migliorare la qualità dell'attacco contro la difesa schierata. È ancora presto per capire se questa Dinamo può giocarsela per i playoff, ma intanto ha dimostrato che il discorso retrocessione non la riguarda.

Le Portel

Penultimo nel campionato francese con sole 3 vittorie su 11 partite, Le Portel arriva da tre sconfitte di fila. Eppure proprio in Europe Cup ha reso la vita durissima alla connazionale Cholet che comanda il campionato ma ha vinto solo in volata 85-82 grazie a una tripla di Campbell a 7 secondi dalla sirena. I migliori nel derby francese sono stati la guardia Gholston (17 punti con 3/8 nelle triple), l'alapivot Diawara (15 punti con 11/15 dalla lunetta) e il centro Boyer (12 punti).

RIPRODUZIONE RISERVATA