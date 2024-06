La Dinamo resta europea 

Sassari. Niente Dinamexit, dopo aver riflettuto il Banco di Sardegna ha deciso di provare a restare in Europa. E così dopo aver effettuato l'iscrizione è arrivato lo scontato “sì” della Champions per la partecipazione ai preliminari. Il massimo che si poteva ottenere dopo essere rimasto fuori dai playoff. Mercoledì prossimo si conosceranno sia la prima avversaria, sia le date degli incontri.

Il precedente

Non è la prima volta che Sassari partecipa a un preliminare: accadde già nella stagione 2018/19 e non solo la Dinamo superò il turno preliminare della Europe Cup Fiba superando il benfica, ma riuscì addirittura a conquistare il suo primo trofeo europeo perdendo soltanto due partite e pareggiandone una col Pinar Karsiyaka nei quarti. La partecipazione alla Champions aumenta l'appetibilità della formazione guidata da Markovic, anche se il mercato è ormai quasi concluso.

Mercato

Mancano la guardia titolare e il cambio del pivot. Per il ruolo di guardia sembra imminente la firma di Brian Fobbs, 26 anni, americano potente (196cm per quasi un quintale di muscoli) proveniente dal Bonn dove ha segnato 14 punti di media e impressionato per l’aggressività difensiva. Nel frattempo è saltato l'accordo tra l'ex Pistoia Payton Willis e il Saragozza. L'americano resta quindi free agent. Per il ruolo di cambio del pivot resta calda la pista che porta a Nate Renfro, pivot di 203cm che coi greci del Peristeri ha prodotto 7 punti e 5 rimbalzi in 5 minuti di utilizzo.

Il ritorno

È invece ufficiale il ritorno a Sassari di Stefano Trucchetti, classe 2006, nell'ultimo campionato a Borgomanero (B interregionale) dove aveva 9 punti per gara. Play non alto (177 cm) ma molto forte fisicamente, ha ottimo ball handling e tiro da tre. Ha iniziato a giocare a 3 anni nella Don Bosco poi ha fatto il minibasket con la Dinamo (giocando sempre nei campionati di età superiore) e quindi è andato a Desio. Ha fatto pure parte della Nazionale Under 16. Ha firmato un biennale. Sarà il dodicesimo. Ma sia Trucchetti che il lungo Vincini, classe 2003, ex Cremona, potrebbero avere più spazio col doppio impegno campionato-Champions.

Dinamo Women

La firma straniera è invece quella della squadra femminile. Da Milano arriva Umo Diallo Dieng, pivot di 193cm, classe 1998, nata nelle Isole Canarie ma naturalizzata dalla Spagna, dove ha vinto sette medaglie con le nazionali giovanili. Diallo è giocatrice interna (nel campionato scorso Sassari ha sofferto spesso dentro l'area) e ha vinto nel 2020 il titolo in Spagna col Baloncesto Avenida esordendo e disputando anche la finale di Eurocup Women. Ha giocato anche con Estudiantes (Spagna), Nesibe Aydin (Turchia) e Flammes Carolo (Francia). Nella serie A italiana ha disputato mezzo campionato con Milano (10 punti e 5 rimbalzi di media).

