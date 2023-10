la Dinamo regge a metà 

Cremona 86

Sassari 74

Vanoli Cremona : Golden 8 (4/5 da due, 0/2 da tre, 4 r.), Zegarowski 7 (3/4, 0/2, 2 r.), Lacey 16 (5/6, 2/4, 3 r.), Pecchia 10 (4/7, 0/1, 7 r.), McCullough 9 (3/5, 1/3, 2 r.), Denegri 16 (4/6, 2/6, 4 r.), Eboua 4 (2/3, 0/1, 1 r.), Zanotti 2 (1/2, 0/1, 4 r.), Adrian 14 (2/2, 3/5, 4 r.), Piccoli. Allenatore Cavina.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 6, Pisano ne, Kruslin 8, Treier 4 (2/2, 0/4, 2 r.), Whittaker 10 (2/4, 1/2, 2 r.), Gandini ne, Gentile 14 (1/1, 4/6, 2 r.), Diop 11 (5/8, 6 r.), Gombauld 3 (0/1, 3 r.), McKinnie 8 (3/4, 0/2), Charalampopoulos 10 (2/4, 1/3, 4 r.). Allenatore Bucchi.

Arbitri : Paternicò, Lo Guzzo e Noce.

Parziali : 17-21; 36-37; 62-55

Note : Tiri liberi Cremona 6/9; Sassari 16/25. Percentuali di tiro: Cremona 36/65 (8/25 da tre, ro 9 rd 26); Sassari 25/55 (8/27 da tre, ro 8 rd 21).

È una Dinamo disomogenea. Come condizione fisica e come chimica di squadra. Regge un tempo a Cremona grazie al 4/5 nelle triple di Gentile ma, dopo l'intervallo, perde la presa sulla partita. Finisce 86-74 per la neopromossa formazione di Demis Cavina che si vendica sportivamente della sua sostituzione di due anni fa a Sassari proprio con Piero Bucchi. Al Banco di Sardegna non basta il rientrante Charalampopoulos (uno dei i più battaglieri) e un McKinnie con una settimana di lavoro sulle spalle. Poco incisivo l'asse play-pivot. Il play Whittaker fa troppo il ragioniere quando servirebbe anche spinta emotiva. Gombauld è troppo leggero mentalmente e per fortuna che Diop, dopo un primo tempo anonimo, esce con la sua grinta. Ma è davvero troppo poco. Quando nel secondo tempo Gentile si normalizza, l'attacco fatica, facendosi distanziare da Cremona.

La cronaca

Quintetto rivoluzionato per il Banco: Whittaker, Kruslin, Charalampopoulos, McKinnie, Diop. A spezzare l'equilibrio sono le triple di Gentile che fa 4/5: +9 al 16', 24-33. Come finiscono i canestri pesanti del capitano, emergono le difficoltà di una manovra che mostra un'intesa inevitabilmente approssimativa visto il pre-campionato con tanti infortunati. L'ex Lacey promuove il rientro dei padroni di casa: solo +1 per il Banco all'intervallo. Nel terzo quarto Cremona cresce, Sassari inizia a disgregarsi: -7 al 27', -14 al 35'.

