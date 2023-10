La Dinamo rafforza la seconda posizione  

DINAMO SASSARI 85

Szekszard 69

Banco di Sardegna SS : Raca 12, Carangelo 23, Toffolo 6, Crudo 2, Kaczmarczyk 13, Hollingshead 15, Joens 9, Spiga ne, Bebbu ne, Togliani 5. All. Restivo.

Szekszard : Theodorean, Miklos ne, Horvath 4, Stanacev 8, Many- oky, Krnjic 19, Vojtulek ne, Monroe 26, Boros 12, Holcz. All. Dokic.

Parziali : 26-16; 45-39; 70-55.

Note . Tiri liberi Sassari 16/22; Szekszard 14/19. Percentuali di tiro Sassari 31/71 (7/23 da tre, ro 18 rd 25); Szekszard 26/59 (3/12 da tre, ro 12 rd 24).

Sassari. La Dinamo Women si impone con sicurezza sulle ungheresi del Tarr KSC Szekszard: 85-69. La seconda vittoria vale il secondo posto nel girone di Eurocup femminile. Gara che ha visto Sassari sempre davanti dopo qualche minuto.

Quattro giocatrici in doppia cifra, ma anche tanta sostanza dalla lunga Toffolo in difesa e dal play Togliani. Ancora in ombra l'americana Joens per quanto riguarda l'attacco (3/14 al tiro su azione) ma ha saputo rendersi utile a rimbalzo (8 recuperi sotto i tabelloni, come la polacca Kaczmarczyk) e in difesa. Doppia doppia di Hollingshead che ai 15 punti ha aggiunto 11 rimbalzi. Leader e trascinatrice come sempre il capitano Carangelo. Le ospiti si sono avvicinata a -2 all'inizio del terzo quarto ma una scatenata Carangelo insieme a Hollinghshead le ha ricacciate indietro. Match finito di fatto già al 25' sul +12.

