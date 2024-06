La Dinamo prende l’ala Veronesi, il vice Sokolowski 

Sassari. Lo spot “3”, quello di ala piccola, è al completo: la Dinamo ha firmato un contratto biennale con Giovanni Veronesi, classe 1998, 197 cm di altezza per un quintale di peso. Sarà il cambio del polacco Michael Sokolowski. Veronesi è reduce da un'ottima stagione in A2 col Piacenza dove ha realizzato 16 punti col 35% da tre. Il neo accquisto biancoblù ha dichiarato: «Ho sentito molto parlare dei tifosi della Dinamo, non vedo l’ora di incontrarli e di giocare al palazzetto. Sono felice della scelta che ho fatto di giocare in un club storico e ambizioso come Sassari, non vedo l’ora di iniziare, penso possa essere un ulteriore step di crescita per la mia carriera».

La carriera

Tre anni fa Veronesi giocava in B con Agrigento dove grazie a un ottimo campionato ha ritrovato la A2: a Latina ha sfiorato i 9 punti di media, due anni fa con Mantova ha superato gli 11 punti e nell'ultima stagione con Piacenza è cresciuto ancora. Del resto si parla di un giocatore di 26 anni, quindi può migliorare anche in quella serie A assaggiata per 4 partite quando era a Brescia nel 2017/18. Giocatore potente che può esercitare la sua fisicità anche in serie A, esterno di temperamento e con buon tiro, Veronesi è descritto anche come discreto difensore. Il contratto biennale dimostra che la Dinamo vede Veronesi come base di quel nucleo di italiani destinato ad aprire un nuovo ciclo. Veronesi si aggiunge all'altro acquisto, l'ala pivot Mattia Udom (anche per l'ex Trento un contratto biennale) e al confermato play Alessandro Cappelletti.

Cosa manca

La Dinamo non ha ancora deciso se avere cinque stranieri e quindi sette italiani, dei quali cinque di valore, oppure mantenere i sei stranieri e quindi accontentarsi di quattro buoni italiani. Di sicuro c'è che la guardia titolare sarà uno straniero, probabilmente un americano, ma la Dinamo aspetterà l'occasione. Il suo cambio sarà invece italiano e Matteo Tambone (Pesaro) resta il candidato principale. Il discorso del sesto straniero è legato probabilmente al cambio del pivot Halilovic. Se si trova un italiano affidabile (piace Bayehe ma è vicinissimo a Trento) allora si può restare con 5 stranieri, altrimenti occorre trovare un profilo alla Deshawn Stephens, un giocatore atletico e verticale con caratteristiche opposte a quelle del bosniaco.

