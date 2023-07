La Dinamo prende Kaczmarczyk e Raca 

Sassari. È una Dinamo con diverse novità quella che sta prendendo forma per il quarto campionato nella A1 femminile. Dopo l ’ingaggio del play-guardia Anna Togliani che farà da cambio per i primi due ruoli e quindi anche del play Debora Carangelo (impegnata nella Women Open Series Fiba 3x3) ecco la polacca Agnieszka Kaczmarczyk e la serba Ivana Raca.

Per Raca è in realtà un ritorno in Italia: classe 1999, l'ala è reduce dall'esperienza col Fenerbahçe in Turchia dove ha vinto la Euroleague Women e la Super League turca. Nel 2021/22 ha indossato la maglia del Geas Sesto San Giovanni. Nata a Stettino, il 1989, Kaczmarczyk è una giocatrice di 188 centimetri che ha fisico e stazza per giocare da centro ma anche la tecnica per fare l’ala pivot, come dimostrato anche nella nazionale polacca. Nel 2021 approda in Italia: Lucca, (10,6 punti e 9 rimbalzi a partita) e San Martino di Lupari (8,5 punti, quasi 6 rimbalzi e 2 assist.

Champions maschile

Intanto la Dinamo maschile è in attesa del sorteggio della Champions Fiba, previsto per questa mattina. Ieri il coach Piero Bucchi era alla riunione di Mies in Svizzera, dove è stata presentata la formula (per il momento inalterata) della competizione: otto gironi da 4 squadre, con Sassari in terza fascia. La prima si qualifica alla fase successiva, seconda e terza disputeranno i play-in.

