La Dinamo più bella dell’anno 

Dinamo Sassari 93

Virtus Bologna 88

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 6 (2/3, 3 r.), Treier ne, Tyree 17 (4/8, 3/7, 3 r.), Kruslin 3 (0/2, 1/2), Raspino ne, Gandini ne, Gentile 4 (1/2, 0/1, 2 r.), Diop 4 (1/2, 0/1, 7 r.), Gombauld 7 (3/4, 3 r.), McKinnie 14 (4/5, 1/2, 4 r.), Jefferson 29 (1/1, 7/10, 2 r.), Charalampopoulos 9 (⅗, 1/1, 1 r.). All. Markovic.

Segafredo Bologna : Cordi- nier 7 (2/3, 1/2, 1 r.), Lundberg 11 (4/4, 1/2, 1 r.), Belinelli 21 (1/1, 5/13, 1 r.), Pajola 3 (1/6 da tre, 1 r.), Mascolo ne, Lomazs 3, Hackett 11 (5/6, 0/1, 3 r.), Mickey 6 (3/4, 4 r.), Polonara 11 (3/3, 1/1, 5 r.) Zizic 4 (2/2, 1 r.), Dunston 6 (2/3, 2 r.), Abass 5 (1/1, ⅕, 3 r.). All. Banchi.

Arbitri : Rossi, Valzani e Capotorto.

Parziali : 27-25; 44-40; 65-62.

Note . Usciti per falli: Lundberg al 39’13” (87-86). Tiri liberi: Sassari 16/21; Bologna 12/14. Percentuali di tiro: Sassari 32/56 (13/24 da tre, ro 9 rd 18); Bologna 33/60 (10/33 da tre, ro 8 rd 16).

Sassari. Il profumo di Eurolega è corroborante per la Dinamo che gioca la gara più bella della stagione e batte 93-88 la Virtus Bologna. Un successo inatteso contro una formazione reduce dal successo che vale il terzo posto nella massima coppa europea. Una robusta prestazione di squadra con tanti up (vantaggio per gran parte della gara, sino a +13) e nessun vero down perché quando le “V-nere” di Banchi si sono riportate sotto e hanno sorpassato è stato più meriti propri.

La vittoria che consente di tenersi più vicini ai playoff che alla zona pericolosa non è una sorpresa per due che alla vigilia avevano rifiutato l'etichetta di pronostico chiuso: l’allenatore Nenad Markovic e il play Brandon Jefferson.

Le dichiarazioni

L'americano ha stabilito il nuovo record in Italia con 29 punti e 7/10 da tre. «Ma senza forzare i tiri, anzi con tiri che la squadra aveva costruito per lui», ha puntualizzato il tecnico Markovic. Dal canto suo Jefferson spiega: «Col il nuovo tecnico riesco ad esprimere meglio le mie caratteristiche. L'atteggiamento di tutta la squadra è quello giusto, dobbiamo continuare così».

L'allenatore biancoblù spiega anche la scelta di giocare a lungo con un quintetto composto da tre “piccoli”, play o guardie: «Avevamo anche preparato la gara con un quintetto alto, ma lo abbiamo tenuto poco e deciso di stare con le tre guardie perché il gioco d'attacco era più fluido».

I momenti chiave

Due triple di Jefferson e una di McKinnie per il 19-13 al 7'. Tyree nel secondo quarto scava due volte il +13, la seconda al 17'. Hackett e Polonara fra secondo e terzo quarto riequilibrano il match (47-47 al 22') e Belinelli dà l'unico +5 alla Virtus al 27'. L'ultimo quarto è un duello tra Jefferson e Bellinelli: lo vince l'americano con la tripla del 91-86 a 26 secondi dalla fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA