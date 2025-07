La Dinamo pesca a Cagliari: dalla Virtus arriva Trozzola 

Sassari. Dalla Virtus Cagliari alla Dinamo Women. La play-guardia Emanuela Trozzola ha firmato per Sassari. Classe 2006, 170 cm di altezza, Trozzola è cresciuta nel settore giovanile di Campobasso. Nella stagione appena conclusa ha giocato in A2 con la Virtus dove è stata protagonista con quasi 12 punti di media, 3,5 rimbalzi e 2 assist. Fa parte della Nazionale Under 20 Femminile in raduno da sabato a Gubbio in vista del Campionato Europeo di categoria in Portogallo.

Emanuela Trozzola è carica: «Ho accolto l’opportunità di arrivare in A1 con la Dinamo con grandissimo entusiasmo, perché sentivo il bisogno di migliorarmi ogni giorno e farlo in un contesto dove posso essere affiancata da giocatrici di altissimo livello, come Debora Carangelo. Ho già parlato con coach Citrini, che mi ha trasmesso fiducia e serenità». Intanto è arrivata la conferma che la squadra sassarese dovrà guadagnarsi la Eurocup femminile vincendo il turno eliminatorio.

