La Dinamo per ora conferma Bulleri  

Sassari. In discesa le quotazione di Maurizio Buscaglia, in salita quelle di Massimo Bulleri. La società sassarese resta in silenzio dopo la netta sconfitta di Napoli. Difficile capire se la trattativa con l'ex tecnico di Trento si sia arenata per questioni economiche o di garanzie per il prossimo campionato. Nelle ultime quattro stagioni la Dinamo ha esonerato per tre volte il coach scelto in estate: Cavina, Bucchi (l'unico a fare tutto un campionato, quello 2022/23) e adesso Markovic. Significa doppia spesa. Magari la scelta di far restare come capo allenatore Bulleri, vice al suo secondo anno sassarese, consente di avere un tecnico che conosce bene la squadra e allo stesso tempo di investire più risorse sul mercato.

Un fatto è certo: questo organico è a rischio retrocessione, anche qualora dovessero rientrare subito l'ala piccola Sokolowski e l'alapivot Udom. Il lungo Renfro infatti ne avrà per almeno un mese e a quel punto si saranno già giocate le prossime tre partite: due al PalaSerradimigni, contro Virtus Bologna e Milano, una a Scafati, che è anche la più importante vista la sconfitta dell'andata. Cosa serve è chiaro già da due mesi: un pivot, meglio ancora se può fare qualche minuto da “4” per fare rifiatare Bendzius. Un “lungo”, insomma, non un'altra guardia alla Gazi.

