La Dinamo pensa all’Olimpia Mercato in stand by 

Terminato il ritiro dopo la vittoria su Scafati, la Dinamo si allena a Sassari per preparare il big match di domenica a mezzogiorno contro Milano. Lo fa senza il play americano Stanley Whittaker che ha ancora la febbre alta. In assenza di bollettino medico, difficile capire se sia un virus o altro. Certo è che la situazione va risolta in tempi brevissimi perché l'arrivo di un nuovo play presuppone che si trovi una sistemazione per Whittaker, come era accaduto due anni fa quando era andato via Clemmons (sostituito da Robinson) mentre l'anno scorso il serbo Nikolic era stato preso solo a gettone per due mesi in attesa del recupero dall'infortunio di Dowe. Questo forse spiega lo stand by sul mercato della società sassarese. Va detto pure che bisogna decidere tra i nomi disponibili quale sia la tipologia migliore di giocatore per il gruppo: se un play di fosforo e personalità alla Jaime Smith (per esempio) oppure una combo-guard con tanti punti nelle mani come Jalen Adams, del Turk Telekom Ankara, accostato al Banco di Sardegna già la settimana scorsa. La società spera poi che dalla settimana prossima possa riprendere a fare allenamento anche parziale il centro Ousmane Diop, operato un mese fa a un menisco.

Il successo della squadra di Bucchi su Scafati ha consentito di mantenersi equidistanti a 4 punti di ritardo dai playoff (c'è un terzetto composto da Milano, Tortona e Reggio Emilia) e a +4 dal penultimo posto, occupato da Brindisi che si è sbloccata battendo tra le mura amiche addirittura la Virtus Bologna. L'ultimo posto invece resta a Treviso, ancora senza vittorie dopo nove turni e con una situazione bollente anche fra tifosi e qualche giocatore come D'Angelo Harrison, che pure a Brindisi era stato un trascinatore.

In ogni caso la gara di domenica contro Milano è di quelle dove la Dinamo ha tutto da guadagnare e niente da perdere. La sfida contro l'Olimpia moltiplica le motivazioni. Purtroppo anche per Milano, che si è vista “sottrarre” da Sassari almeno tre trofei italiani. E lo dimostra il bilancio degli ultimi tre campionati, dove tra stagione regolare e playoff il Banco di Sardegna ha vinto soltanto una volta su 12 partite, il 92-90 al PalaSerradimigni nell'aprile 2022. E per Milano e il coach Messina questa è una stagione difficile: ha già perso 4 gare in nove giornate di A, mentre in Eurolega ha un bilancio di 4 successi in dieci partite e domani riceve lo Zalgiris Kaunas.

