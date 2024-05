La Dinamo pensa a non disputare le coppe europee 

Bendzius decisamente più sì che no. Coppe europee – a oggi – più no che sì. La gara di domani al PalaSerradimigni contro Reggio Emilia (18.15) vale più per gli ospiti che vogliono mantenere il quinto posto, che per una Dinamo ormai fuori dagli spareggi per lo scudetto e fuori anche dalla Champions. Sia perché è scaduta la licenza, sia perché non è entrata tra le prime otto. C'è ancora la possibilità di disputare la Europe Cup ma i disagi sembrano superiori ai benefici, tanto che lo stesso coach Nenad Markovic sottolinea: «Negli ultimi anni dopo l'eliminazione dalla Champions la squadra ha sempre giocato meglio, è vero che avere una coppa europea aiuta a ottenere la firma di certi giocatori ma è anche vero che rappresenta un dispendio di energie che non aiuta neppure in caso di infortuni. Questa società ha comunque tradizioni e storia, chi firma per Sassari sa che anche se non dovessimo fare le coppe europee saremo competitivi in campionato».

Dinamo solo “italiana”

Insomma, dopo 12 anni di coppe europee la Dinamo potrebbe concentrarsi solo su campionato e Coppa Italia come fece nelle prime due stagioni nella massima serie. L'aumentata concorrenza in Italia con tanti club (almeno sette) che hanno superato il Banco di Sardegna come budget per la squadra, consiglia prudenza.

La rifondazione tecnica è inevitabile dato che a parte il play Cappelletti e l'ala Bendzius nessun altro giocatore ha il contratto garantito per la stagione prossima. Il coach Markovic e il gm Pasquini (anche loro contrattualizzati sino al 2025) dovranno operare sul mercato per trovare i giocatori «affamati, competitivi e funzionali al nostro progetto» come ha evidenziato l'allenatore biancoblù.

Fare il passo secondo la propria gamba e secondo i mutati rapporti di forza della serie A è segno di realismo. Va ricordato che in questi anni sono retrocessi club blasonati come Caserta, Cantù, Fortitudo Bologna, Roma e Torino.

