La Dinamo parte decimata  

Mai come stasera sarà difficile mantenere l'imbattibilità casalinga nella prima apparizione della stagione davanti al proprio pubblico. Quella che affronta Napoli al PalaSerradimigni (inizio alle 17.30) è una Dinamo a ranghi incompleti. L'arrivo tre giorni fa dagli Usa dell'ala Alfonzo McKinnie non basata da solo a compensare l'assenza di tre stranieri, per infortunio: la guardia Tyree e le ali Charalampopoulos e Bendzius. Oltre a loro anche l'ala Raspino dovrebbe dare forfeit. Rotazioni quindi limitate per il coach Piero Bucchi che si presenta come il decano degli allenatori dopo aver superato le 750 panchine nel solo campionato. «Confido nell'entusiasmo del pubblico», ha detto il tecnico biancoblù. Chiaro che per ovviare alle assenze occorre che almeno cinque giocatori degli otto rimasti facciano una buonissima prestazione, altrimenti diventerà quasi impossibile battere un'avversaria ostica e ricca di talento offensivo come Napoli, che conta su Pullen, Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic e Owens.

Il quintetto

Due le possibili soluzioni per il quintetto: con Gentile e Kruslin ala piccola, McKinnie pronto a subentrare sia come ala piccola sia come ala grande al posto di Treier, oppure con Kruslin guardia e McKinnie subito in campo nello spot di “3”. Cappelletti invece darà il cambio al play Whittaker e Diop si alternerà col centro Gombauld, col francese inserito nello starting five. In ogni caso, data la rotazione a otto, che può diventare a nove con qualche minuto del diciottenne sassarese Pisano, è chiaro come alla fine a parte l'accoppiata Gombauld-Diop (due centri) si finirà per vedere tutte le soluzioni.

