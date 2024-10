La Dinamo ospita la capolista Trento 

Sassari. È il momento di battere un colpo in campionato, per lanciarsi verso la Final 8 di Coppa Italia. Altrimenti sarà durissima risalire la corrente. Tertium non datur stasera al PalaSerradimigni (18.15 diretta in chiaro su Dmax) dove la Dinamo ospita la Dolomiti Energia Trentino, capolista con en plein dopo le prime quattro giornate.

Se la squadra sassarese si è “allenata” in due partite contro gli ucraini del Dnipro, Trento arriva dalla vittoria in Eurocup sull'Hapoel Tel Aviv. Nessuna quindi può dire di essere più stanca dell'altra.

Confronto sempre equilibratissimo, basti dire che Sassari è in vantaggio risicato: 14 vittorie contro 13. Le più belle quelle del 3-1 nei quarti che portarono poi allo scudetto del 2015. L'anno scorso Galbiati con i trentini ha battuto i biancoblù di Markovic 87-76.

La Dinamo schiera un ex: l'ala Mattia Udom, due campionati in Trentino a poco più di 5 punti di media. Qui a Sassari non si è ancora visto in attacco: 0/5 nelle triple dopo quattro giornate e nessun tiro da due o dalla lunetta. Insieme al play Bibbins è il giocatore rimasto più sotto le attese estive, anche se nel suo caso c'è il rientro da un infortunio che ne allunga i tempi per il ritrovamento della migliore condizione fisica. La chiave saranno i rimbalzi: Trento è prima con 44 di media, la Dinamo ultima con 28.

