La Dinamo oggi va a Bologna per un’impresa 

Sassari. Cerca la prima impresa della stagione la Dinamo a Bologna (ore 20) contro una Segafredo che potrebbe avere le energie in riserva. Per la squadra di casa questa è la quarta partita in otto giorni, con una serie aperta di tre sconfitte (Varese, Real Madrid e Panathinaikos) che dovrebbe indurre una reazione d'orgoglio. Va evidenziato che la Virtus in campionato ha perso solo in volata a Milano, ma anche quando ha vinto raramente ha convinto: basti dire che a parte il +16 su Pistoia, ha faticato sino alla fine contro Napoli, Venezia e Treviso, e con Trapani, Cremona e Tortona ha vinto con scarti risicatissimi. La Dinamo invece ha avuto una settimana piena di allenamenti senza gare europee.

Il bilancio tra i due club è in perfetta parità, ma tra le mura amiche la Virtus ha vinto le ultime tre annate. Ultimo colpaccio Dinamo nella stagione 20/21 grazie al terzetto Bendzius-Spissu-Bilan. Un ex per parte con una coppa europea vinta: il play Cappelletti ha giocato nel 2018/19 a Bologna conquistando la Champions, mentre nella stessa stagione Achille Polonara era protagonista a Sassari nella vittoria della Europe Cup. Da segnalare le convocazioni in nazionale di Bendzius (Lituania) e Sokolowski (Polonia).

