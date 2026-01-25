Sassari. La Dinamo non vince più perché non può continuare a giocare con quattro stranieri sui sette a disposizione. Solo Milano e Virtus Bologna in questo campionato possono sopportare tante assenze grazie alla qualità degli italiani. Inutile illudersi: la serie di cinque sconfitte consecutive (tre in campionato e due in Europe Cup) è destinata ad allungarsi se non rientra almeno Johnson. E se lo staff medico non ha garantito un recupero rapido di Johnson e Beliauskas (Marshall ritornerà a marzo, dopo la Coppa Italia) la società deve tornare sul mercato, fosse solo per ingaggiare uno straniero a gettone nel ruolo di guardia.

È proprio nel reparto falcidiato dalle assenze che il Banco di Sardegna sta perdendo le partite, anche quelle che avrebbe potuto vincere come contro Napoli e Trieste. Non è solo un discorso di attacco (Marshall e Johnson garantivano insieme 28 punti) ma anche di difesa sugli esterni avversari.

Le assenze

Marshall ha saltato le ultime 5 partite di campionato e a Tortona si è infortunato quando era il migliore in campo. Sassari ha perso quel match al secondo supplementare. Johnson non ha giocato contro Cremona (a inizio campionato) e sabato contro Trieste, mentre contro Napoli era ai minimi termini come dimostrano i 3 punti in 18 minuti e il fatto che poi sabato sia rimasto in panchina. Beliauskas ha saltato le ultime tre gare. Il rientro del play Buie ha ridato certezze al gioco, ma non basta, perché non è stato accompagnato dalla crescita di Pullen che continua a viaggiare con una marcia in meno del previsto, in entrambe le metà campo: 33% nei tiri da due e 19% nelle triple.

Il calendario

Nei prossimi due mesi si decide il discorso salvezza. Inutile andare oltre la giornata numero 26, perché la Dinamo dopo dovrà affrontare Venezia, osservare il turno di riposo per l'esclusione di Trapani, giocare contro Bologna e chiuderà la stagione regolare a Brescia.

Le prossime partite vedrà la formazione di Mrsic in casa contro Cremona e Tortona, gare intervallate dalla trasferta di Udine. Al PalaSerradimigni il Banco ospiterà anche Reggio Emilia e Treviso, mentre sarà impegnata in trasferta contro Trento e Milano. Senza dimenticare che la giornata numero 24 e 25 vedrà Thomas e compagni sui parquet roventi di Cantù e Varese. Insomma, è nelle prossime sette partite che la Dinamo deve garantirsi almeno quattro vittorie. Altrimenti correrà rischi enormi.

RIPRODUZIONE RISERVATA