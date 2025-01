La Dinamo non tiene botta 

Trapani Sharks 88

Dinamo Sassari 68

Trapani Shark : Eboua, Notae 8 (3/6, 0/2 da tre), Horton 8 (2/5), Robinson 9 (2/3, 1/4), Rossato 5 (2/4, 0/2), Alibegovic 10 (3/7, 1/3), Galloway 6 (3/6, 0/3), Petrucelli 9 (1/2, 1/2), Yeboah 11 (1/2, 2/3), Mollura 2 (1/1), Pleiss 8 (4/4), Gentile 12 (3/3, 1/1). All. Repesa.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 6 (2/4, 0/4), Halilovic 10 (3/8), Fobbs 10 (2/5, 2/3), Tambone 15 (2/2, 3/6), Veronesi 11 (3/7 da tre), Bendzius 7 (2/6, 1/4), Vincini, Renfro 2 (1/3, 0/1), Gazi 7 (0/1, 2/4), ne Bibbins, Trucchetti e Vasselli. All. Markovic.

Arbitri : Bartoli, Perciavalle e Nicolini.

Parziali : 18-21, 40-34, 61-41.

Note . Percentuali di tiro: Trapani 31/64 (6/21 da tre); Sassari 23/58 (11/29 da tre). Tiri liberi: Trapani 20/27; Sassari 11/15. Rimbalzi: Trapani 11 off 28 dif; Sassari 7 off 27 dif (Cappelletti 9).

Un roster accorciato e stanco. Dura un tempo il derby delle isole. Vince Trapani 88-68 e aggancia Trento al secondo posto. Sassari resta nell'anonimato, coi problemi di sempre, acuiti dall'indisponibilità di Bibbins (problemi fisici). Il rischio è di trascinare il campionato senza impennate che rendano fiduciosi almeno sull'ingresso nei playoff scudetto, ultimo obiettivo rimasto di una stagione che sta ricalcando il deludente copione dell'annata precedente.

Gestione cambi

In una partita dove mancava Bibbins, il tecnico Markovic ha tirato troppo il collo ai giocatori del quintetto. Il centro Halilovic ha giocato 21 minuti dei primi 25. Cappelletti è arrivato a metà del terzo quarto in riserva fissa: 6 assist nel primo tempo, 3 nel secondo.

Lo stesso Bendzius è apparso in grande difficoltà fisica: tolti due contropiede non ha mai segnato su azione nei primi trequarti. Vincini (che le cifre indicano come il migliore per plus/minus con -1) e Tambone, che avevano dato sostanza al quintetto insieme a Renfro, provocando il recupero e sorpasso del primo quarto, sono rimasti troppo in panchina e sono rientrati a match ormai andato.

Cronaca e tattica

Bibbins è out, quindi in quintetto inizia Cappelletti. Sembra partire meglio Trapani (9-4 al 3') ma la tripla di veronesi ristabilisce l'equilibrio e coi cambi Renfro-Vincini e Tambone (a fare da play) la Dinamo allunga sino al +5.

Nel secondo quarto è l'ala Yeboah a trascinare al controsorpasso Trapani con 8 punti: 27-24 al 14'. Sassari rimane sei minuti senza segnare su azione e finisce anche a -6. La sblocca Veronesi dall'arco e come riprende fiducia il Banco si riporta sotto: 32-31 al 17' con rubata di Cappelletti per il contropiede di Bendzius, che segna solo così. Restano però le difficoltà in attacco e i siciliani si riportano a due canestri pieni di distacco con l'ex Gentile: 40-34 a metà gara. Due dati curiosi: tutti i 6 assist di Sassari sono di Cappelletti, mentre a rimbalzo in attacco i padroni di casa stravincono 8-1.

L’epilogo

Nel terzo quarto Markovic insiste troppo col quintetto di partenza, che accusa stanchezza e infatti Trapani va via: 52-39 al 26'. Quando entrano i cambi ormai l'inerzia è per gli “squali” di casa e la Dinamo finisce a -20 nonostante il rientro di alcuni titolari. L'ultima frazione finisce pari ma è soltanto una formalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA