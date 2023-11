La Dinamo non si ripete 

Dinamo Sassari 80

MHP Ludwigsburg 97

Banco di Sardegna S assari : Cappelletti 3 (1/3, 0/1, 1 r.), Pisano ne, Treier 10 (2/4, 1/5, 5 r.), Tyree 18 (3/6, 3/7, 4 r.), Kruslin 2 (1/5, 0/1, 2 r.), Whittaker 8 (3/7, 0/1, 3 r.), Raspino ne, Gandini ne, Gentile 8 (1/1, 0/1, 4 r.), Gombauld 5 (2/3, 3 r.), McKinnie 13 (4/6, 1/2, 7 r.), Charalampopoulos 13 (1/2, 2/4, 2 r.), All. Bucchi

Riesen Ludwigsburg : Hammond 3 (0/2, 1/2, 2 r.), Bahere 5 (1/1, 0/2, 5 r.), Graves 20 (3/7, 4/10, 4 r.), Patrick Jac. 8 (1/2, 2/6, 4 r.), Patrick Joh. ne, Buie 14 (1/2, 4/8, 6 r.), Lewis 10 (2/4, 1/3, 4 r.), Childs 8 (4/7, 3 r.), Melson 6 (0/1, 2/3, 3 r.), Polas 11 (4/4, 3 r.), Pleta ne, Edigin 12 (6/9, 10 r.).All. King

Arbitri : Castillo (Spa), Horozov (Bul) e Deman (Fra).

Parziali : 18-24; 41-54; 52-75.

Note . Tiri liberi Sassari 23/27; Ludwigsburg 11/14. Percentuali di tiro Sassari 25/59 (7/22 da tre, ro 12 rd 21); Ludwigsburg 36/73 (14/34 da tre, ro 17 rd 22).

Sassari. Una disfatta preoccupante. Al PalaSerradimigni il Ludwigsburg vince quasi passeggiando, o meglio correndo il doppio della Dinamo e col 97-80 ribalta il -10 dell’andata. Ma il discorso della qualificazione alla fase successiva della Champions (peraltro ancora in piedi anche se i biancoblù sono ultimi nel girone) scolora rispetto a quella che è una vera propria crisi.

Trend negativo

Dopo le due vittorie di fila contro i tedeschi e Trento sono arrivate due sconfitte contro Pistoia e appunto Ludwigsburg pesanti perché hanno cancellato i segnali di ripresa e consegnato un gruppo sfiduciato e con scarse capacità di reazione. Se la società sassarese vuole raddrizzare subito la stagione ed evitare guai non può esimersi da un ritorno sul mercato. E il play Whittaker potrebbe giocare sabato contro Scafati l’ultima partita in biancoblù, anche se non è certo il solo giocatore che sta deludendo. Il coach Piero Bucchi e l’ala Kaspar Trier hanno detto: «Difficile trovare parole dopo una gara orribile».

Cronaca

La gara è apparsa subito in salita per il Banco di Sardegna. Solite difficoltà in attacco: 5-12 al 3’. Un paio di sussulti per avvicinarsi al -2 poi è stata notte fonda. I tedeschi giravano la palla con fluidità, trovando tiri da tre puliti non solo in transizione, ma anche tanti tagli dentro un’area poco protetta. E restare ancora tre settimane senza il pivot Diop è un rischio.

Al 14’ il +10 dell’andata era già annullato e al riposo il Ludwigsburg era in vantaggio. Peggio, rientro in campo dopo l’intervallo, senza nerbo: parziale di 12-0 per i tedeschi e gara finita.

