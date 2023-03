La Dinamo non si ferma più 

Dinamo Sassari 84

Tortona Basket 72

Banco di Sardegna SS : Pisano, Dowe 15 (3/8, 1/6, 6 r.), Kruslin 15 (2/3, 3/6, 5 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier (0/2, 0/1, 6 r.), Chessa 9 (3/4 da tre, 3 r.), Stephens 10 (5/6, 7 r.), Bendzius 22 (1/3, 6/14, 3 r.), Gentile 2 (0/2, 0/4, 4 r.), Raspino (1 r.), Diop 11 (5/7, 0/1, 3 r.). All. Bucchi.

Bertran Tortona : Christon 20 (8/11, 1/3, 7 r.), Mortellaro ne, Candi 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Tavernelli 4 (2/2, 0/2, 1 r.), Nikolic (0/1 da tre, 4 r.), Filloy 3 (0/3 da tre, 3 r.), Severini 1 (0/1 da tre, 3 r.), Harper 7 (2/2, 1/6), Cain 13 (5/6, 8 r.), Radosevic 11 (5/6, 0/2, 2 r.), Macura 11 (2/6, 2/6, 2 r.), Filoni ne. All. Ramondino

Arbitri : Lo Guzzo, Galasso e Capotorto.

Parziali : 19-20; 39-40; 66-56.

Note . Tiri liberi: Sassari 13/17; Tortona 10/14. Percentuali di tiro: Sassari 29/68 (13/36 da tre, ro 13 rd 27); Tortona 29/61 (4/26 da tre, ro 5 rd 27) .

Sassari. I magnifici sette successi di fila testimoniano che in questo momento la Dinamo è la squadra più in forma della serie A. Terzo scontro con Tortona e terza vittoria, questa volta non in volata, anche se l’84-72 è frutto soprattutto di una scintillante terza frazione di gioco.

Verso i playoff

Il quarto posto è sempre più solido e i playoff sono ormai ipotecati da una squadra capace di superare anche i trabocchetti tattici di Tortona che ha alternato difese a uomo e a zona pur di frenare l’attacco sassarese, che comunque ha segnato 84 punti in una serata dove ha fallito qualche facile tiro aperto. Tre su tre contro i piemontesi, con la squadra di Bucchi, capace ancora una volta di fare a meno di due giocatori del quintetto base: il play Robinson e l’ala piccola Jones.

Scelta tattica

Questa volta la novità tattica è avere usato Treier da ala piccola anziché da alapivot come costume. Una necessità visti anche i falli di Kruslin e Gentile. Ma ormai il Banco è squadra vera, capace di attingere bene dalla panchina. Chiedere a Chessa, tre triple e tanto ritmo in una gara complicata.

Cenni di cronaca

Parte meglio Tortona che va subito avanti: 5-12 al 4’ con triple di Christon e Harper. La squadra di Bucchi rientra con uno squillo di Bendzius e due bombe di Kruslin: 14-14 al 7’. Gara equilibratissima sino all’intervallo. Nel terzo quarto Stephens esplode e soprattutto si scalda la mano di Bendzius che diventa il tiratore temuto da tutti: il lituano e il sassarese Chessa portano Sassari addirittua a +13 in apertura di ultima frazione. Reagisce Tortona con un parzialino di 6-0, ma l’antisportivo di Radosevic su Bendzius permette al Banco di fare 5 punti col lituano e poi la tripla di Kruslin chiude il match.

