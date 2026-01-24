La Dinamo non guarisce 

PALL: TRIESTE 76

DINAMO SASSARI 70

Pall. Trieste : Toscano-Anderson 9 (1/2, 1/4), Martucci ne, Ross 7 (0/1, 1/4), Deangeli 2 (1/1, 0/1), Uthoff 10 (2/3, 2/10), Ruzzier 2 (1/2, 0/2), Sissoko ne, Candussi 5 (2/3, 0/1), Iannuzzi ne, Brown 7 (2/2, 1/6), Brooks 10 (3/5, 1/2), Ramsey 24 (5/7, 4/7). All. Gonzales.

Banco di Sardegna SS : Pullen 7 (1/3, 1/7), Buie 13 (1/3, 3/8), Zanelli 3 (1/1 da tre), Seck ne, Johnson ne, Ceron 12 (0/1, 4/10), Casu ne, Vincini 6 (3/7), Mezzanotte 2, Thomas 16 (6/10), McGlynn 6 (3/4), Visconti 5 (0/1, 1/6). All. Mrsic.

Arbitri : Pepponi, Sahin e Dori.

Parziali : 20-16, 26-29, 44-49.

Note . Percentuali di tiro: Trieste 27/63 (10/37 da tre); Sassari 24/61 (10/32 da tre). Tiri liberi: Trieste 12/14; Sassari 12/14. Rimbalzi: Trieste 11 off 28 dif (Brooks 8); 10 off 26 dif (Thomas 11).

Ma dove vai, Dinamo, se gli stranieri non ce li hai? A Trieste arriva la quinta sconfitta di fila, terza considerando solo il campionato: 76-70. E se i padroni di casa non hanno utilizzato Sissoko, il Banco ha giocato senza Johnson, Beliauskas e Marshall. Tutti esterni. E infatti come nelle ultime gare sono state le guardie avversarie ad avere più energia e lucidità nel finale. Match bruttarello, con scambi di break e controbreak, dove la Dinamo ha vinto i due quarti centrali, ma Trieste il primo e soprattutto l'ultimo.

In equilibrio

Quintetto con due novità: Buie e Visconti, insieme a Thomas e McGlynn e Ceron che conferma il suo stato di forma con due triple per il +8: 1-9 al 3'. Come Sassari inizia a sbagliare, Trieste inizia a segnare: due triple di Ramsay, una di Uthoff per il sorpasso. La difesa biancoblù è molle e i padroni di casa completano il break da 15-2 portandosi a +5 e Mrsic deve chiamare time out. Il Banco finisce anche a -8 a inizio secondo quarto ma la terza tripla di Ceron e la carica di Buie riportano il match in equilibrio: 24-24 al 16'. Ai tiratori di casa si raffredda la mano e il parziale viene portato sino a 13-0 con la Dinamo che torna avanti: +5.

La ripresa

Al rientro è più vivace Trieste che rimette il naso avanti, ma si sveglia Thomas e poi Buie infila la tripla del nuovo +5. Nell'ultimo quarto appena esce Buie il quintetto sassarese entra in affanno e i padroni di casa pareggiano e prendono slancio. Due triple e Sassari finisce a -7, poi a -11 al 37'. Una rara impennata di Pullen la porta a -6 ma il ferro respinge ben due triple per il -3 nell'ultimo minuto e finisce 76-70.

