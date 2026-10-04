La Dinamo non completa il miracolo 

Dinamo 72

Montecatini 81

Banco di Sardegna SS : Nze 16 (7/10, 0/1), Flood 2 (1/1, 0/3), Brunu ne, Fara ne, Cipriano ne, Grande 18 (1/3, 4/9), Longo (0/1, 0/1), Nobili 4 (2/4, 0/3), Riismaa 13 (5/10, 1/4), Monaldi 2 (1/2, 0/4), M. Vitali ne, Aromando 17 (3/6, 3/9). All. L. Vitali.

La Tecnica Gema Montecatini : Harris 16 (4/6, 2/4), Burini (0/2 da tre), Acunzo 10 (1/1, 1/2), Lupusor 9 (1/2, 2/6), D’Alessandro 6 (2/3 da tre), Bargnesi 15 (1/5, 3/5), Passoni (0/1 da tre), Strautmanis 2 (1/1, 0/1), Pellegrino 7 (1/3, 1/2), Barnett 16 (3/7, 2/8). All. Andreazza.

Arbitri : Ursi, Lupelli e Picchi.

Parziali : 16-28; 31-47; 51-62.

Note : Percentuali: Sassari 28/71 (8/34 da tre); Montecatini 25/59 (13/34 da tre). Tiri liberi: Sassari 8/18; Montecatini 18/20. Rimbalzi: Sassari 18 off 28 dif (Nze 12); Montecatini 7 off 27 dif (Barnett 7).

Niente da fare, il PalaSerradimigni resta un tabù da inizio febbraio. Una partenza disastrosa, soprattutto in difesa, costringe la Dinamo a cercare la rimonta dal -23 ma arrivata a -2 perde lucidità e Montecatini renda amaro l’esordio in casa: 72-81. Certo, qualche scusante c’è per un Banco falcidiato dalle assenze. Con il capitano Brooks fuori per l’influenza, solo sei giocatori a disposizione di coach Luca Vitali. Resta per questo motivo l’impressione che con un approccio più aggressivo e una percentuale almeno discreta dalla lunetta (10 errori a 2) la gara poteva prendere un’altra piega.

Il coach

«Non sono contento dell’approccio e di come siamo andati sotto», il commento del tecnico Luca Vitali, «il cuore c’è, abbiamo anche avuto più possessi e sono contento della zona, ma c’è ancora molto da lavorare. L’aggressività mentale dall’inizio riguarda la maturità». Sui singoli: «Monaldi è da inizio preparazione che tira la carretta per le assenze, Floof ha avuto un approccio super per avere solo un allenamento e mezzo».

La Dinamo inizia con difesa approssimativa sull’arco e Montecatini ha già 4/9 dopo un quarto e 8/14 quando segna persino l’ex Pellegrino (un pivot) per il mortificante 22-45 del 15’. Il quintetto alto con Flood play e l’ala Riisma da guardia rosicchia qualcosa, ma a parte Nze gli altri hanno difficoltà a segnare da due punti (11/29 all’intervallo). A metà gara hanno segnato solo Nze, Grande e Aromando. Nel secondo tempo è la zona 3-2 a frenare Montecatini, mentre in attacco si sblocca Riismaa e guida la rimonta sino al -2 del 36’. La Dinamo però forza qualche tiro e gli Usa dei toscani creano separazione nel punteggio: 69-78 a 90 secondi. Troppo per una Dinamo stanca.

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