La Dinamo Lab cerca un posto nelle prime quattro 

Sassari ha il fattore campo per cercare di onorare il primo posto in campionato, ribaltare i pronostici e guadagnarsi un posto tra le prime quattro dell’Eurocup 1.

La Dinamo Lab, club organizzatore della fase finale della seconda coppa europea, scende in campo oggi per provare a strappare uno dei due pass (il girone è a quattro) valido per l’accesso alla semifinale. Al PalaSerradimigni la squadra sassarese affronta a mezzogiorno i tedeschi del Rhine Rivers, mentre alle 16.30 se la vedrà contro i francesi dello Hyeres. Sabato alle 9.30 il match contro i turchi del Galatasaray.

Personalità e carattere

Il coach della Dinamo Lab Mathew Foden presenta le sfide: «Mi aspetto di vedere quanto abbiamo mostrato nelle ultime partite di campionato contro Cantù e Santo Stefano: personalità, carattere e spirito di squadra. Ci aspettano sfide molto stimolanti: tutte le squadre partecipanti sono tra le prime tre dei rispettivi campionati. Il Galatasaray, ad esempio, ha un grande budget ed è tra le migliori realtà in Turchia, con uno dei migliori realizzatori della competizione. I Rhinos sono secondi nel campionato tedesco e stanno disputando una stagione di alto livello, giocando una pallacanestro di qualità. Sarà difficile, ma vogliamo farci trovare pronti». Nell’altro girone sono state inserite Santa Lucia Roma, che ha mancato il ritorno in Serie A, Hornets Le Cannet, Bidaideak Bilbao e Fenerbahce. Le gare di questo gruppo verranno giocate all’Hangar Sport Center di Sassari.

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