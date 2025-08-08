La Dinamo inizia dal City of Cagliari 

Prima le avversarie europee e poi quelle italiane. Sono sette le amichevoli pre-season della Dinamo Banco di Sardegna. Sette partite di buonissimo quando non ottimo livello che serviranno al coach Bulleri per amalgamare il rivoluzionato gruppo biancoblù. Avvertenza: vietato dare troppo peso ai risultati, meglio concentrarsi su come funzionano gli incastri dei 12 giocatori, 10 dei quali nuovi.

La preparazione avrà come base Nuoro e inizierà il 19 agosto dopo le visite di lunedì e martedì mattina. La prima parte del ritiro si chiuderà il 28 agosto, mentre il 3 settembre le tre squadre saranno presentate nelle tenute Sella & Mosca come ormai abitudine da oltre un decennio. Sarà il City of Cagliari ad aprire il ciclo delle amichevoli. Il 6 settembre la sfida ai tedeschi del Bayern Monaco. Le altre due formazioni sono l'Olimpia Milano e gli spagnoli del Gran Canaria. Ritorno a Nuoro il 12 e 14 settembre per la sfida ai Niners Chemnitz, squadra della Bundersliga, il massimo campionato tedesco.

Il Banco di Sardegna volerà poi a Trento per il torneo “Memorial Brusinelli”, programmato per i giorni 19 e 20 Settembre, dove affronterà i padroni di casa dell’Aquila Basket Trento in semifinale. Le altre due squadre sono sempre della serie A italiana: Trapani e la neopromossa Udine. La settima e ultima amichevole è stata fissata per il 27 settembre a Seveso contro Cantù, rientrata nella massima serie dopo quattro anni.

Il campionato della Dinamo partirà il 5 ottobre al PalaSerradimigni contro un'altra delle grandi storiche: Varese. Invece la Europe Cup della Fiba prenderà il via il 15 ottobre a Lisbona.

