La Dinamo in Israele per trovare la forma 

Sassari. Oggi e domani in Israele, venerdì e domenica a Carbonia. Ultime amichevoli per una Dinamo ancora incompleta a causa degli infortuni. Non è facile trovare un sostituto all'altezza dell'ala Bendzius che starà fuori almeno 6 mesi dopo l'operazione a un tendine d'Achille in seguito all'infortunio in nazionale ai Mondiali. Ancora fermi il play-guardia Tyree e l'ala Charalampopoulos. Se non altro in Israele rientra il play Cappelletti che si è allenato tutta la settimana e ci sarà l'ala olandese Dylan Van Eyck, aggregata per la pre-season visto l'elevato numero di giocatori fermi.

La squadra di Bucchi affronterà alle 19 l'Hapoel Jerusalem, la formazione dove gioca l'ex Levi Randolph, nella stagione scorsa sconfitta dal Bonn nella finale di Champions. Le altre due semifinaliste sono l'Hapoel Tel Aviv e i greci del Promitheas dove è andato a giocare Deshawn Stephens, chiamato nel novembre scorso a sostituire alla Dinamo Chinanu Onuaku.

Una volta rientrata nell'isola la Dinamo giocherà al palazzetto di Carbonia la Miners Cup. Si tratta di due partite di andata e ritorno contro la squadra greca del Peristeri Atene. Sia venerdì, sia domenica l'inizio dei match è fissato alle 20. Il campionato inizierà domenica 1° ottobre al palaSerradimigni contro il Napoli.

