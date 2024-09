La Dinamo in finale con il Cluj a Sarajevo 

La Dinamo vince ancora. A Sarajevo batte i padroni di casa del KK Bosna per 73-67 e vola in finale del 17° Torneo Memorial “Mirza Delibasic”. La squadra sassarese affronterà stasera alle 20 i rumeni del Cluj Napoca, dove gioca l'ex Deshawn Stephens, che nell'altra semifinale hanno sconfitto il Dubai 89-76. Il coach Markovic ha fatto a meno di Cappelletti e Vincini rimasti precauzionalmente a riposo. Ovazione per Markovic e Halilovic da parte del pubblico bosniaco. Ritirata la maglia di Pasalic che da capitano diventa viceallenatore del KK Bosna.

Per quanto riguarda la fìgara, partenza migliore dei padroni di casa, ma Sassari riesce a ribaltare l’inerzia nel 2° quarto con un parziale di 17-4 che vale il 34-41. A cavallo dei due quarti controbreak di 17-2 dei bosniaci che vanno anche a +8. Al riposo il divario è di una sola lunghezza. Nel momento di maggior difficoltà la squadra di Markovic si compatta e piazza la fiammata negli ultimi dieci minuti, trascinata dalla leadership di Bibbins, che chiuderà con 17 punti. Nel finale punto a punto il playmaker americano inventa e Tambone firma la tripla che chiude il conto. Da segnalare infine che il coach Nenad Markovic in mattinata è andato coi rappresentanti delle altre squadre a deporre una corona di fiori sulla tomba di Delibasic.

