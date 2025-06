La dinamo in festa ricomincia da tre  

Sassari. È la settimana della celebrazione del triplete, ma anche quella che orienterà il mercato della Dinamo maschile e della Dinamo Women. La festa ai protagonisti dello storico tris Supercoppa Italiana-Coppa Italia-scudetto serve non solo a ricordare la clamorosa impresa compiuta 10 anni fa, ma pure a rilanciare l'entusiasmo affievolito dopo due stagioni nelle quali il Banco di Sardegna è rimasto fuori dalla Coppa Italia e dai playoff. Mai come questa estate le due Dinamo devono affrontare una profonda rivoluzione tecnica. Basti dire che nella maschile sono stati confermati solo il tecnico Bulleri, il lungo statunitense Thomas e il centro Vincini, a fronte di ben nove-dieci partenze; mentre nella femminile resta solo il play Carangelo. Sarà il nuovo direttore sportivo Sartori ad avere il compito di ricostruire le due formazioni.

La festa

Questa mattina alle 11 nella sede sassarese del Banco di Sardegna inaugurazione della mostra “Dae su 1960”, una raccolta di canotte e cimeli dal 1960 a oggi. Giovedì alle 21 in piazza d’Italia la reunion di tutti o quasi i protagonisti del campionato 2014/15 allenati da Meo Sacchetti, con Elisabetta Canalis a fare da madrina e conduttrice e l'ente de Carolis a proporre la colonna sonora.

Il mercato maschile

Finora coach Bulleri ha a disposizione solo tre giocatori: i confermati Thomas e Vincini più il neo acquisto, l'alapivot Mezzanotte . Da capire se, per completare il reparto, si cerchi un centro o -verosimilmente- più un giocatore che come Thomas sappia giostrare nei due ruoli, e in questo senso l'unico nome che è circolato ma senza una vera conferma di trattativa è quello di Xavier Johnson della neopromossa Udine che però può fare solo il “4”.

Sicuri partenti sono i lunghi Halilovic e Renfro , il play Bibbins (Digione), la guardia Gazi , l'ala Sokolowski e il capitano Bendzius . Già ceduta la guardia Tambone (Pesaro) hanno chiesto di andare via anche il play Cappelletti e l’ala piccola Veronesi , mentre sarà ceduto l’alpivot Udom . Gli unici due stranieri che hanno qualche chance di restare sono il play Weber e la guardia-ala Fobbs .

Il mercato femminile

Dopo cinque anni si è concluso il rapporto col coach Antonello Restivo , che era prezioso anche per individuare le giocatrici sul mercato. Al suo posto Paolo Citrini , che dopo aver fatto da vice a Sacchetti negli ultimi sette anni si è occupato della comunicazione. La squadra è stata smantellata. Resta solo il play e capitano Carangelo . L’alapivot Toffolo ha firmato per Derthona, l’ala Pastrello a Campobasso. La statunitense Holmes , due anni fa a Sassari, rientra in Italia ma per giocare con il Venezia.

