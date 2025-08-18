La Dinamo in campo, da domani sarà a Nuoro 

Sassari. Il raduno è iniziato. La nuovissima Dinamo tra visite mediche e primi allenamenti si prepara alla stagione 2025/26. All'allenamento di ieri al PalaSerradimigni di Sassari mancava qualche americano (Buie, Marshall jr e Jophnson) ancora impegnato nelle visite mediche, ma già stasera il gruppo dovrebbe essere al completo, anche perché domani si parte per il raduno di Nuoro. E sempre domani, alle 12, conferenza stampa “Nuoro Hoop City 2025” presso la Sala Consiliare del Comune di Nuoro. L’appuntamento servirà a illustrare nel dettaglio il calendario della preparazione biancoblù (20-28 agosto) e le due amichevoli internazionali contro i tedeschi del Niners Chemnitz, fissate per il 12 e 14 settembre al PalaConi di via Lazio.

Primo giorno

Ad accogliere i giocatori nuovi il sorriso di Rashawn Thomas, unico confermato assieme al centro Luca Vincini e allo staff tecnico diretto da Massimo Bulleri, con Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini. Anche Fadilou Seck si è presentato sorridente. Un po' di esercizi in sala pesi, un po' di preparazione (soprattutto andature) con il nuovo preparatore Francesco Murru, oristanese proveniente dal Tortona. C'è stato spazio anche per il pallone. Dal punto di vista tattico si lavorerà da subito per assemblare un gruppo rivoluzionato che pur avendo stranieri giù testati dei diversi campionati europei riparte praticamente da zero e dovrà trovare amalgama e identità.

