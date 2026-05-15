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16 maggio 2026 alle 00:23

La Dinamo in A2 cambierà molto ma non la proprietà 

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Sassari. «Faremo la A2 cercando di starci il meno possibile, per tornare in A. Resterà soltanto qualcuno dello staff tecnico». Il presidente Stefano Sardara ha enunciato le certezze: resta in sella al club, si fa la A2 («a testa alta, dopo 16 anni e dopo aver vinto meno solo di Milano») e via alla rivoluzione tecnica. Non solo perché sono appena due gli stranieri utilizzabili, ma pure per l'esigenza di rifondare tutto o quasi. Il numero uno biancoblù ha detto: «L’errore è stato affidarci a persone che poi ci hanno abbandonato, non dico dal primo giorno ma quasi. È una responsabilità che mi prendo totalmente anche se io non ho mai fatto le squadre. Ho sempre chiesto una cosa sola: persone con carattere, orgoglio e voglia di far parte di questo mondo».

L'accusa maggiore agli americani, dai quali si sente tradito: «Il gruppo meno professionale che abbia mai conosciuto, salvo McGlynn che ci ha messo l'anima, così come tra gli italiani Vincini, Mezzanotte e Ceron. Abbiamo provato di tutto: bastone, carote, multe, ma il malessere era troppo diffuso. Thomas mi ha mandato anche un messaggio di scuse, ma non l'ho neppure letto».

Se il nome del ds Mauro Sartori non è mai stato fatto e non è stata spiegata la sua “assenza” da Sassari negli ultimi mesi («non ho comunicazioni su Sartori») è stata invece evidenziata l'assenza anche in termini di affidabilità del suo precedente braccio destro, Federico Pasquini (ha contribuito a salvare Treviso) che a dire di Sardara «i benpensanti locali hanno pensato di accompagnare alla porta. E non dico solo i giornalisti».

Il numero uno biancoblù ha poi giudicato infondate le voci di cordate, ma ha ammesso: «Sei mesi fa potevo vendere a un fondo come successo con Roma, ma ho detto no. La società è sana, è tutto faticoso, ma venderò solo quando arriverà qualcuno serio e che voglia portare avanti il progetto a Sassari». In coda alla conferenza stampa si è parlato anche dei lunghissimi lavori di ampliamento del PalaSerradimigni con l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassari Salvatore Sanna: le operazioni più delicate (il rifacimento della copertura) sono rimandate all'estate 2027. L'obiettivo è ultimare tutto in tempo per la stagione 2027/28.

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