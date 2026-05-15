La Dinamo in A2 cambierà molto ma non la proprietà 

Sassari. «Faremo la A2 cercando di starci il meno possibile, per tornare in A. Resterà soltanto qualcuno dello staff tecnico». Il presidente Stefano Sardara ha enunciato le certezze: resta in sella al club, si fa la A2 («a testa alta, dopo 16 anni e dopo aver vinto meno solo di Milano») e via alla rivoluzione tecnica. Non solo perché sono appena due gli stranieri utilizzabili, ma pure per l'esigenza di rifondare tutto o quasi. Il numero uno biancoblù ha detto: «L’errore è stato affidarci a persone che poi ci hanno abbandonato, non dico dal primo giorno ma quasi. È una responsabilità che mi prendo totalmente anche se io non ho mai fatto le squadre. Ho sempre chiesto una cosa sola: persone con carattere, orgoglio e voglia di far parte di questo mondo».

L'accusa maggiore agli americani, dai quali si sente tradito: «Il gruppo meno professionale che abbia mai conosciuto, salvo McGlynn che ci ha messo l'anima, così come tra gli italiani Vincini, Mezzanotte e Ceron. Abbiamo provato di tutto: bastone, carote, multe, ma il malessere era troppo diffuso. Thomas mi ha mandato anche un messaggio di scuse, ma non l'ho neppure letto».

Se il nome del ds Mauro Sartori non è mai stato fatto e non è stata spiegata la sua “assenza” da Sassari negli ultimi mesi («non ho comunicazioni su Sartori») è stata invece evidenziata l'assenza anche in termini di affidabilità del suo precedente braccio destro, Federico Pasquini (ha contribuito a salvare Treviso) che a dire di Sardara «i benpensanti locali hanno pensato di accompagnare alla porta. E non dico solo i giornalisti».

Il numero uno biancoblù ha poi giudicato infondate le voci di cordate, ma ha ammesso: «Sei mesi fa potevo vendere a un fondo come successo con Roma, ma ho detto no. La società è sana, è tutto faticoso, ma venderò solo quando arriverà qualcuno serio e che voglia portare avanti il progetto a Sassari». In coda alla conferenza stampa si è parlato anche dei lunghissimi lavori di ampliamento del PalaSerradimigni con l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassari Salvatore Sanna: le operazioni più delicate (il rifacimento della copertura) sono rimandate all'estate 2027. L'obiettivo è ultimare tutto in tempo per la stagione 2027/28.

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