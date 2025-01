la dinamo fuori dalla coppa 

Dinamo Sassari 81

Pall. Varese 86

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 2 (1/3, 0/1), Bibbins 20 (3/7, 2/7), Halilovic 7 (3/3), Fobbs 26 (7/12, 4/8), Tambone 5 (0/1, 1/3), Veronesi 11 (2/3, 2/8), Bendzius 5 (1/2, 1/6), Renfro 5 (2/3, 0/1), Gazi (0/1 da tre), ne Trucchetti, Vincini e Vasselli All. Markovic.

Openjobmetis Varese : Akobundu 3 (1/2), Alviti 16 (3/5, 2/4), Gray 4 (2/2, 0/2), Bradford 8 (1/2, 1/4), Tyus 11 (5/10), Librizzi 4 (2/2), ne Fall, Hands 22 (4/4, 3/11), Johnson 18 (0/2, 5/7), ne Virginio e Carità, Assui.All. Mandole.

Arbitri : Grigioni, Bettini e Bartolomeo.

Parziali : 30-26, 43-46, 55-64

Note . Percentuali di tiro: Sassari 29/69 (10/35 da tre); Varese 29/57 (11/28 da tre). Tiri liberi: Sassari 13/18; Varese 17/21. Rimbalzi: Sassari 11 roff 25 dif; Varese 4 off 29 dif.

Sassari. Cinque minuti iniziali e cinque minuti finali di furore agonistico. In mezzo una Dinamo che non ha giocato come se fosse una gara da dentro o fuori per entrare nella Final 8 della Coppa Italia, ora sfumata. Varese ha sbancato il PalaSerradimigni (81-86 il finale) brindando al primo colpaccio di una stagione che l’aveva vista sempre perdente in trasferta.

Coach Nenad Markovic prova a farsi carico delle responsabilità: «Se dopo quanto detto e preparato in allenamento non lo abbiamo fatto evidentemente la colpa è mia che non ho saputo far capire l’importanza della partita».

Letture errate o in ritardo

Il primo errore è stato accettare i ritmi alti imposti da Varese. Il secondo aver giocato per troppi minuti con quintetti con giocatori senza la necessaria energia e dinamismo (vedi i 25 minuti di Bendzius dopo tre quarti). Non a caso la rimonta finale dal -14 al -4 è avvenuta col quintetto piccolo: quattro guardie e Renfro come lungo. Il tecnico Markovic ha risposto: «Abbiamo cercato di abbassare il quintetto per riuscire ad attaccare meglio, essere più aggressivi, ma abbiamo commesso tanti errori banali, errori da sotto, penso che questa squadra come l’anno scorso non riesca a vincere una partita importante per qualcosa».

Cronaca

L’avvio è eccellente (11-2) ma poi Varese con i penetra e scarica per il tiro da tre trova il ritmo da corsa che le conviene: due triple di Johnson la avvicinano, l’immarcabile Hands fa il resto confezionando il sorpasso al 14’, 33-37 con rubata di Tyus. A metà gara è 43-46 nonostante Bibbins (13 punti e 4 assist).

Nel terzo quarto Varese resta avanti, grazie pure alla concretezza del centro Tyus, in apertura di ultimo quarto gli ospiti allungano con Bradford: 55-69.

Il distacco resta in doppia cifra sino al 38’, poi il quintetto piccolo (small ball) recupera e arriva sino a -4, ma Alviti dalla lunetta chiude la partita e la porta della Final 8 in faccia alla Dinamo.

