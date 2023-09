la Dinamo finisce la benzina 

Dinamo 69

Peristeri 91

Dinamo Sassari : Cappelletti 8, Carta, Pisano 9, Treier 13, Dore ne, Kruslin 10, Van Eyck 5, Whittaker 9, Piredda, Gandini 1, Gentile 2, Gombauld 12. Allenatore Bucchi.

Peristeri Atene : Mitrou-Long 3, Ragland 6, Dangubic 4, Xanthopoulos, Hands 13, Poulianitis 10, Kaselakis 4, Renfro 4, Williams 25, Thompson 9, Chougkaz 13, Zougris. Allenatore Spanoulis.

Parziali : 15-11; 41-42; 56-59.



Carbonia. Di fronte ai mille spettatori di Carbonia, il Peristeri non fa sconti a una Dinamo in piena emergenza: i greci di Spanoulis bissano il largo successo maturato venerdì e superano i biancoblù anche nella rivincita: 91-69 il finale, maturato in buona parte grazie ai 25 punti di un indiavolato Williams.



La partita

Il Banco si presenta con una rotazione ancor più rimaneggiata rispetto al primo confronto: Bucchi, infatti, perde anche Raspino oltre a Bendzius, Tyree, Charalampopoulos e Diop. Però l’approccio è positivo, con Kruslin che manda a referto la tripla dell’11-4. Il Peristeri risponde aumentando l’intensità e, dopo aver accorciato già a ridosso del 10’, trova il primo vantaggio in apertura di secondo periodo grazie a Poulianitis. La replica della Dinamo è veemente, Treier regala il +9 (35-26). Poi la partita si incattivisce: Kruslin viene punito per un antisportivo e i greci sguinzagliano la grinta di Thompson, ispiratore del break che vale il sorpasso al 20’ (42-41).

Al rientro in campo gli ellenici alzano il ritmo difensivo: Gentile e compagni tengono botta fino al 30’ ma nell’ultimo quarto terminano la benzina. Allora due triple di Williams spianano la strada all’agevole successo degli ospiti. Il Banco non fa drammi ma guarda con un pizzico di preoccupazione all’esordio in campionato domenica: Bucchi spera nel recupero di Diop e nell’arrivo della nuova ala McKinney.



