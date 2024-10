La Dinamo fatica più del previsto 

Dinamo Sassari 69

KK Wloclawek 66

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 7 (2/3, 1/2), Bibbins 13 (0/3, 3/9), Halilovic 5 (2/6), Fobbs 9 (3/5, 1/7), Tambone 4 (2/2, 0/1), Udom 4 (2/3, 0/4), Bendzius 13 (5/8, 1/4), Sokolowski 12 (4/7 da tre) Renfro 2 (0/3), ne Trucchetti, Veronesi e Vincini. All. Markovic

Anwil Wloclawek : Funderburk 4 (2/6, 0/2), Turner 4 2/2, 0/2), Nel- son 17 4/6, 1/4), Sulima (1/1, 0/1), Laczynski (0/1, 0/1), Lazarski, Tay- lor 7 (2/4, 1/3), Petrasek 13 (4/5, 1/ 3), Ogenda 7 (2/3), Michalak 9 (4/8) Gruszecki 3 (0/1, 1/3). All. Emak

Arbitri : Mitrovski (Mkd), Faur (Rou) e Edis (Tur).

Parziali : 22-22; 38-39; 59-52.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 26/67 (10/34 da tre); Wloclawek 25/56 (4/22 da tre). Tiri liberi: Sassari 7/10, Wloclawek 12/18. Rimbalzi: Sassari 16 o 25 d (Ben- dzius e Halilovic 10), Wloclawek 7 o 26 d (Michalak 6). Cinque falli: Halilovic al 39’ (68-63).

Sassari. Fatica più del dovuto, ma vince ancora la Dinamo che si porta in testa al gruppo della Europe Cup. Il successo per 69-66 sull’Anwil Wloclawek è il terzo di fila. Magari le avversarie non erano di gran livello (i polacchi sono comunque apparsi superiori a Lisbona e Napoli) però sono evidenti i piccoli progressi (Bibbins in primis) di un gruppo rivoluzionato che sta cercando di diventare squadra. E ancora una volta la legge della difesa ha pagato: se le antagoniste non superano i 75 punti è sempre vittoria.

Le dichiarazioni

Coach Markovic ammette: «Gara da di due volti, prima parte in cui siamo partiti male in difesa ma abbiamo attaccato bene, nella seconda parte meglio in difesa e male in attacco, dobbiamo ridurre il gap, in alcuni momenti sembravamo ubriachi in attacco, se avessimo giocato meglio avremmo chiuso gara con scarto maggiore, dobbiamo lavorarci molto». Le triple sbagliate per andare a +11 hanno complicato la vittoria. Il tecnico prova a spiegare: «Sarà il clima tropicale ma abbiamo perso la palla da soli, non so se per stanchezza o scarsa concentrazione, con percentuali normali in attacco avremmo vinto facilmente di 10, ma siamo contenti».

Cronaca

Gara durissima. La difesa ospite è molto atletica e ha spesso le mani addosso, quella del Banco prova a passare sui blocchi e quando non riesce cambia. Tolto il 9-3 iniziale firmato da Bendzius, il resto del primo tempo è un equilibrio estremo. Bendzius segna 10 punti e prende 7 rimbalzi nel primo quarto, ma nel secondo viene marcato spietatamente e non riesce neppure a tirare, così come ha poco spazio Sokolowski. Osa di più il play Bibbins che segna 9 punti ma le percentuali sono modeste. Al riposo è -1 perché l’Anwil ha beneficiato del doppio dei liberi. Il terzo quarto inizia col Banco che tira bene da tre (+5) ma qualche errore banale in attacco gli impedisce di scappare, comunque con i cambi Cappelletti e Tambone è 59-52 alla fine del periodo. Nell’ultima frazione, tanti errori da entrambe le parti, colpa del caldo e anche del grande dispendio di energie nei primi 30’. Sassari sbaglia tre volta la bomba del +11 al 35' e pasticcia alla fine procurandosi qualche brivido di troppo.

