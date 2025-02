la dinamo fallisce l’esame 

Scafati Basket 98

Dinamo Sassari 82

Givova Scafati : Gray 32 (9/10. 2/4), Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 13 (2/4, 3/3), Sorokas 6 (3/4, 0/3), Greco ne, Miaschi 6 (01/, 2/4), Pinkins (0/2, 0/3), Pezzella ne, Cinciarini 6 (3/6, 0/4), Maxhuni 15 (0/1, 4/4), Akin 20 (7/10). All. Ramondino.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 13 (4/7, 1/2), Bibbins 20 (4/8, 3/7), Trucchetti ne, Halilovic 15 (7/10), Fobbs 7 (2/7, 1/2), Tambone 9 1/3, 2/4), Veronesi 5 (1/2, 1/2), Vincini 2 (1/1), Sokolowski 2 (1/1, 0/2), Gazi 7 (3/3. 0/3). All. Bulleri.

Arbitri : Giovannetti, Noce e Marziale.

Note . Percentuali di tiro: Scafati 35/63 (11/25 da tre); Sassari 32/67 (8/24 da tre). Tiri liberi: Scafati 17/21; Sassari 10/13. Rimbalzi: Scafati 6 off 29 dif (Sorokas 10); Sassari 9 off 25 dif (Bendzius 7).

L'ennesima sbandata a un crocevia suggella la modestia di una Dinamo che deve pensare solo alla salvezza. Come all'andata, peggio che all'andata, Sassari perde contro Scafati nel match giocato sul campo neutro di Veroli: 98-82. Punteggio forse troppo ampio, ma che fotografa una gara approcciata malissimo (anche -15) e vissuto sempre all'inseguimento di una formazione che arrivava da sei sconfitte consecutive. Il Banco di Sardegna invece aveva più morale ma non fame.

Nonostante la falsa partenza la formazione guidata da Bulleri ha anche avuto la palla del pareggio, in almeno cinque-sei occasioni e in tre momenti diversi della gara, ma non l'ha mai messa dentro. E questo conferma le carenze di un gruppo dove a parte Bibbins raramente gli altri giocatori segnano il canestro determinante. Quello che lascia perplessi è comunque l'incapacità di tirare fuori una prestazione solida e intensa nelle gare che servono per uscire dall'anonimato.

Stranieri giù

Il quintetto straniero (Bibbins. Gazi, Fobbs, Bendzius e Halilovic) è finito subito sotto, facendo esaltare i padroni di casa: 4-13 al 5'. Piano piano sono entrati gli italiani e anche il polacco Sokolowski, alla prima partita dopo due mesi di stop per problemi fisici. Sassari è scesa a -15 e solo da quel momento ha saputo ribattere colpo su colpo.

Nel secondo e terzo quarto la difesa ha potuto poco contro Grey (comprensibile, è il capocannoniere della serie A) e il centro Akin (meno comprensibile) ma se non altro in attacco ha reso la pariglia e iniziato la rimonta. Al 24' tripla di Tambone per il -2 ma poi Halilovic ha sbagliato il canestro del pareggio e Miaschi ha punito i biancoblù con una bomba.

Altrettanto è accaduto nell'ultimo quarto, quando la Dinamo era a -3. Hanno sbagliato dall'arco Gazi, Bibbins e Veronesi. Dopo il terzo errore, Scafati ha ritrovato coraggio e canestri inaspettati dal nuovo acquisto Maxhuni: il play finlandese ha infilato due triple che hanno dilatato definitivamente il punteggio.

