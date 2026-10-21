La Dinamo fallisce il primo test  d’alta classifica 

Dinamo 67

Rimini 84

Banco di Sardegna Sassari : Nze 16 (5/12, 0/1), Flood 15 (1/2, 3/6), Fara ne, Cipriano ne, Grande 10 (1/2, 1/8), Longo, Pisano (0/1 da tre), Nobili 4 (2/3, 0/2), Brooks 5 (0/2, 1/2), Monaldi 5 (1/2, 1/3), M. Vitali (0/1, 0/3), Aromando 12 (2/5, 1/2). All. L. Vitali.

Dole Basket Rimini : Leardini 5 (1/1 da tre), Tomassini 12 (0/1, 4/8), Lenci 4 (0/2, 1/1), Denegri 9 (3/6, 1/2), Marini 14 (2/5, 1/3), Udom 6 (3/4, 0/1), Stephens 4 (2/4), Simioni 11 (0/1, 3/7), Bartoli 7 (2/2), Demps 12 (6/10, 0/3). All. Dell’Agnello.

Arbitri : Tirozzi, Pellicani e Ugolini.

Parziali : 20-22; 36-50; 50-66.

Note : usciti per 5 falli: Monaldi. Percentuali di tiro: Sassari 19/57 (7/28 da tre); Rimini 29/61 (11/26 da tre). Tiri liberi: Sassari 22/28); Rimini 15/18. Rimbalzi: Sassari 5 off 25 dif (Nze e Brooks 6); Rimini 8 off 36 dif.

Se inizi male tutti e quattro i quarti, non hai speranze. Il primo test contro una rivale per la promozione è un flop. Rimini espugna il PalaSerradimigni (67-84) dimostrando di avere più energia. La Dinamo è scesa in campo senza l’ala Riismaa, tenuto fermo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento, ma da subito ha palesato difficoltà nell’adeguarsi all’intensità dei romagnoli nelle due metà campo. L’asfissiante difesa individuale ospite ha creato problemi se si escludono Aromando nel primo tempo e Nze per tutta la gara, ma gli altri hanno avuto vita dura nel trovare spazio e tempo preferiti per i tiri, se si eccettua Flood. Basti dire che Michele Vitali è rimasto a secco, Grande è andato in doppia cifra ma sparacchiando dall’arco (1/8 da tre).

La partita

Brutto l’avvio della Dinamo colpita da Udom (che nelle 4 gare con Sassari mai aveva segnato): 0-9. Le triple di Flood e Aromando promuovono la rimonta che porta addirittura al sorpasso con la bomba di Brooks: 18-15 all’8’. Anche nel secondo quarto i biancoblù iniziano male , soffrendo la difesa romagnola, e finiscono a -14 al 15’ perché quando sbagliano un tiro non prendono mai rimbalzo in attacco. Coach Vitali chiama la zona 3-2 e fa dimezzare il divario: 33-40 al 17’. Rimini però riprende a fare girare palla bene e va al riposo col distacco ristabilito: 36-50. Deficitaria la produzione offensiva delle guardie: tolti gli 8 punti di Flood gli altri tre (Monaldi, Grande e Vitali) hanno messo insieme 4 punti. Inizia male pure la terza frazione il Banco che tocca il -20. Nze è reattivo e fa il break da solo (47-58 al 27’) ma quando esce si spegne la luce. Nell’ultimo quarto inizia in salita e Sassari va pure a -24.

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