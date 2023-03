la dinamo fa valere lo sprint 

SCAFATI BASKET 80

DINAMO SASSARI 90

Givova Scafati : Mian 3 (1/1 da tre, 1 r.), Hannah 11 (1/3 da due, 2/4 da tre, 2 r.), De Laurentiis 4 (1/1, 1 r.), Imbrò (0/4 da tre, 2 r.), Logan 27 (6/11, 5/11, 4 r.), Okoye 8 (4/6, 0/4, 4 r.), Imade ne, Pinkins 4 (0/1, 1 r.), Rossato ne, Thompson 14 (7/13, 0/2, 10 r.),Tchintcharauli ne, Stone 9 (0/1, 3/8, 5 r.). Allenatore Sacripanti.

Banco di Sardegna SS : Robinson 9 (0/2, 3/4, 1 r.), Dowe 22 (5/8, 2/2, 3 r.), Kruslin 11 (1/4, 2/4, 5 r.), Gandini ne, Treier 10 (2/3, 2/3, 4 r.), Chessa, Stephens 9 (4/7, 4 r.), Bendzius 9 (2/6 da tre, 6 r.), Gentile 9 (3/5, 1/2, 2 r.), Raspino, Diop 11 (4/5, 3 r.). Allenatore Bucchi.

Arbitri : Giovannetti, Grigioni e Pepponi.

Parziali : 21-23; 42-46; 62-62.

Note . Tiri liberi: Scafati 9/10; Sassari 16/18. Percentuali di tiro: Scafati 30/70 (11/34 da tre, ro 13 rd 18); Sassari 31/55 (12/21 da tre, ro 7 rd 27).

Scafati ha un ex di lusso, Logan. Sassari ha uno con la stessa pelata, barba e incisività: Dowe. Con una squadra vera dietro. Ecco perché la Dinamo ha vinto la quinta gara di fila, la settima in otto partite. Sorride la squadra di Bucchi che ormai ha raggiunto tale equilibrio e tale serenità da fare a meno dell'ala Jones garantendo un'intensità costante in difesa e l'ennesima partita con almeno 90 punti segnati.

Ecco perché nell'ultimo quarto Scafati è rimasta indietro, incapace di mantenere l'intensità fisica e mentale della Dinamo.

Parola di Bucchi

Soddisfatto il tecnico Piero Bucchi: «Abbiamo fatto un’ottima partita in un campo molto difficile, abbiamo avuto grande personalità nel ricacciare indietro sempre Scafati nei momenti chiave, soprattutto quando hanno avuto protagonisti diversi all’interno del match. Scafati ha un eccellente potenziale e lo dimostrerà sicuramente.I ragazzi si sono ben comportati, nell’ultimo quarto siamo stati lucidi, senza Jones e Devecchi, tutti hanno dato il loro contributo, rimanendo con la testa e con le scelte giuste nei possessi chiave».

Cenni di cronaca

Manca l'ala piccola Jones per un problema a una caviglia e parte in quintetto Raspino, a 5 mesi dall'ultima volta. Difesa lunga, attacco sull'asse Dowe-Stephens ed è +8 dopo 7 minuti. Scafati sfrutta gli 8 liberi per avvicinarsi alla fine del primo quarto: 21-23.

Nella seconda frazione Treier mette due triple, Kruslin segna per il + 8 (26-3 al 15') ma Logan inizia a carburare e porta i campani addirittura avanti dopo l'intervallo: 47-46 al 21'. Bendzius risponde per le rime, Logan tiene Scafati incollata. L'ultimo quarto parte come se si fosse 0-0, ma Sassari ha lucidità e certezze, più un Dowe che con personalità guida la squadra anche da solo, con Robinson che sta molto in panchina. La sua tripla con libero dà il +10 a un minuto dal termine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata