La Dinamo fa l’en plein 

Anwil Wloclawek 83

Dinamo Sassari 86

Anwil Wloclawek : Funderburk 10, Turner 18, Sulima, Laczynski 3, Lazarsky, Taylor 12 Petrasek 14, Jackson jr 2, Ongenda 11, Michalak 13. All. Ernak.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 7, Bibbins 8, Trucchetti ne, Halilovic 9, Fobbs 8, Tambone 13, Veronesi 16, Bendzius 15, Vincini 2, Sokolowski 8, Renfro ne. All. Markovic.

Arbitri : Sahin (Tur), Ceccarelli (Fra) e Rozenbergs (Lat).

Parziali : 19-15; 34-38: 60-58.

A punteggio pieno: 6/6 in Europe Cup. La Dinamo espugna Wloclawek (86-83) e chiude la prima fase in testa. Significa che sarà inserita nel gruppo D insieme al quotato Cholet e probabilmente anche al Bilbao. Gruppo di ferro, ma a questo punto se Sassari vuole puntare al colpo grosso nella minore delle coppe Fiba deve essere pronta a battere chiunque.

La formazione sassarese si è presentata senza l'ala Udom (starà fuori oltre un mese) e col lungo Renfro in panchina ma non utilizzabile a causa di acciacchi fisici. L'Anwil era senza il play Nelson, tra i migliori all'andata, e dopo 15' ha perso per infortunio il centro Ongenda che stava creando tanti problemi ad Halilovic. Coach Markovic ha dato tanto spazio a Vincini (buona prova prima di un doppio fallo ingiusto) e ha utilizzato un paio di “small ball”, quintetti piccoli, con l'ala piccola Soklowski a fare da “4” e addirittura uno con Bendzius finto centro. Tutto sommato è andata bene. Ora il pensiero è a domenica e al campionato: arriva al PalaSerradimigni Pistoia, che ha appena ingaggiato come allenatore l'ex Dinamo Zare Markovski, due volte a Sassari: tra 1991 e 1994 in A2 e nel 2018 in A1.

Cronaca

Sassari inizia con errori banali, Halilovic soffre dentro l'area ed è anche -7 nel primo quarto nonostante un discreto Bibbins. Una ventata di energia la portano Tambone e Vincini, insieme a Cappelletti e il Banco tocca anche il +8 nella seconda frazione. Nel terzo quarto vengono fuori i polacchi ma non riescono a scappare (massimo vantaggio +8) perché Veronesi infila due triple. Nell'ultima frazione il quintetto piccolo del Banco rende e dal 72-71 del 36' si passa al +8 col rientrante Halilovic a innescare Sokolowski e Tambone. Due triple polacche sono respinte dai liberi di Bendzius: mancano meno di due secondi e non bastano per il tiro del supplementare.

