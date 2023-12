La Dinamo entra nei play-in 

DINAMO SASSARI 97

STETTINO 81

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 5 (0/1, 1/1, 2 r.), Treier 8 (1/1, 2/2, 3 r,), Tyree 26 (5/9, 4/9, 3 r.), Kruslin 3 (1/1 da tre, 1 r.), Whittaker 7 (3/5, 0/3), Raspino ne, Gandini ne, Gentile 11(1/2, 1/2), Gombauld 15 (6/9, 5 r.), McKinnie 5 (1/2 da tre, 1 r.), Charalampopoulos 14 (4/6, 2/4, 7 r.), Diop 3 (1/5, 3 r.). All. Bucchi.

King Stettino : Woodson 5 (1/3 da tre, 1 r.), Labinowicz ne, Mazurczak 19 (7/8. 0/1, 4 r.), Matczak 4 (2/3, 0/1, 2 r.), Borowski 7 (2/3, 1/1, 4 r.), Meier 18 (0/2, 6/9, 2 r.), Udeze 4 (1/5, 3 r.), Nowakowski 17 (4/4, 3/4, 2 r.), Zmudzki ne, Cuthbertson 1 (0/1. 0/2, 2 r.). All. Miloszewski.

Arbitri : Ciulin (Rom), Baki (Tur) e Deman (Fra).

Parziali : 23-25; 45-45; 73-60.

Note . Tiri liberi Sassari 19/20; Stettino 10/11. Percentuali di tiro: Sassari 33/62 (12/24 da tre, ro 7 rd 20); Stettino 30/55 (11/23 da tre, ro 4 rd 21).

Sassari. Dopo due stagioni di eliminazioni Sassari ottiene i play-in dimostrando di avere ancora qualcosa da dire in Champions. In un PalaSerradimigni con tanti posti vuoti (ma le coppe europee hanno sempre attratto poco) la Dinamo tira fuori una prestazione convincente di squadra, soprattutto in difesa nel secondo tempo, quando chiude meglio sull'arco da tre punti e vola anche a +17 prima di battere Stettino 97-81. Differenza canestri ribaltata, visto che in Polonia la squadra avversaria aveva vinto di 8 punti, e terzo posto nel girone, mentre Ludwisgburg blindava il secondo battendo l’Aek. La formazione di Bucchi affronterà i francesi dello Cholet che in quanto secondi nel proprio gruppo avranno il fattore campo nell'eventuale gara3.

Cuore e cattiveria

Dopo l'intervallo aumenta l'intensità difensiva: appena 15 punti concessi nel terzo quarto.Se in difesa ognuno mette il suo mattoncino con orgoglio, in attacco è Tyree ad essere ancora trascinatore con 26 punti e 6 assist. Chirurgica l'ala greca Charalampopoulos che segna quando serve da sotto o da fuori. Certo, i limiti restano ma sono occultati meglio grazie alla precisione dalla lunetta e alla crescita di quei giocatori come Kruslin e Whittaker che avevano dato pochino.

L'impressione è che faticosamente il Banco di Sardegna si stia ritrovando, anche se il peso degli americano Whittaker e McKinnie resta ancora sotto lo standard previsto. Intanto però Sassari sta aggiustando il bilancio e avere superato la fase a gironi è una bella spinta per l'autostima di un gruppo che aveva preso due sonore batoste ad Atene e Brescia.

Cenni di cronaca

L'avvio è promettente: dopo 8' il 21-13 ha annullato la differenza canestri maturata in Polonia. Troppo presto. E infatti i polacchi piazzano un break di 12-0 che ribalta tutto. Come al solito la difesa lascia troppo spazio sull'arco: Meier fa 5/6 da tre, ma Cappelletti è frizzante, Tyree e Charalampopoulos sono vivi. Raggiunta la parità nel primo tempo, i biancoblù accelerano al rientro dopo l'intervallo: difesa aggressiva, palloni recuperati e Stettino in confusione: +13 al 30'. Nell'ultima frazione Sassari resiste al timido tentativo di rimonta dei polacchi e conduce con autorità la vittoria che vale il passaggio al turno successivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA